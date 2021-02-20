乌克兰严厉制裁亲俄罗斯反对派领袖

乌克兰政府决定，对亲俄罗斯的反对派领袖ˎ 普京的密友予以严厉制裁。

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乌克兰政府决定严厉制裁亲俄罗斯的反对派领袖ˎ 普京的密友Viktor Medvedtchouk，有可能充公其在乌克兰的所有资产。

据本台RFI记者Stéphane Siohan周六（2021年2月20日）发自基辅（Kiev）的报导，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）与国家国防安全委员会决定在政治上与经济上控制亲俄罗斯的反对派领袖Viktor Medvedtchouk （可译为：梅德韦丘克）。

法广存档图片 - 乌克兰总统泽连斯基 摄于 2020年3月31日 Image d'archive RFI : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement à Kiev, le 31 mars 2020. AP

在这名亲俄政治寡头控制的三个电视媒体于三周前遭禁止之后，乌克兰执政当局指责梅德韦丘克夫妇及其合伙人为恐怖组织提供金融支持。其实是梅德韦丘克的一名主要合伙人被控在乌克兰非法转售来自分离地区的煤炭，由此为自行宣布独立，被俄罗斯在战争中用于对付基辅的顿涅茨克共和国（Donetsk）和卢甘斯克共和国（Louhansk）提供了金融支持。

资产包括上千公里输油管线

现在，梅德韦丘克旗下的19家企业可能遭冻结，其在乌克兰的资产可能会遭司法查封。极具象征性的是，乌克兰国家将可以就此掌握此前属于这名亲俄政治领袖的一条长度超过1000公里ˎ 从俄罗斯至欧洲的输油管线。

梅德韦丘克与普京关系紧密

这一决定在时机上恰逢美国重返乌克兰事务，提高对俄罗斯的音调。在本台RFI法语记者周六截稿时，还不知道梅德韦丘克将对乌克兰当局的这一决定会做出何种反应，因为他不仅是克里姆林宫的盟友，更属于普京家族一员。

法广存档图片：俄罗斯总统普京 摄于 2020年11月20日 Image d'archive RFI : Le président russe Vladimir Poutine, le 20 novembre 2020. © Alexei Nikolsky/AP

另有法国媒体报导说，普京是梅德韦丘克女儿的教父。