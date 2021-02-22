纳瓦尔尼：欧盟外长同意制裁4名俄国官员

欧盟外交部长2月22日聚集在布鲁塞尔找来有针对性制裁俄罗斯官员的会议。会议决定制裁4名高级官员。但到目前为止还不知道遭欧盟制裁人的确切名单。27国外长达成了一项“政治协议”，提出一份将受到制裁俄罗斯官员的名单。 但制裁名单中没有金融寡头。

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一名不愿透露姓氏的欧盟官员对路透社记者表示：外长讨论了很长时间；这些将是有针对性的、相称的和基于法律的制裁。欧洲和国际事务部长亚历山大·沙伦贝格（Alexander Schallenberg）在开会前表示：“对纳瓦尔尼采取的可接受的待遇的警察和司法部门官员是欧盟制裁的对象。

卢森堡外交大臣阿塞尔伯恩（Jean Asselborn）对记者表示：制裁寡头几乎是不可能的。 我们只有在有证据的情况下才能对官员采取行动” 。这些制裁包括签证禁令和对其欧盟资产冻结。

接近纳瓦尔尼的人士对欧盟22日做出的决定表示失望。他们表示：“如果是要制裁十名不能出国旅行且没有国外财产的克里姆林宫官员，那么这种制裁将是十分有限的，也不会传达真正的信息。”

抵达布鲁塞尔的纳瓦尔尼的首席顾问瓦尔科夫（Leonid Volkov）对记者表示：就应该制裁亲近克林姆林宫的金融寡头。他还表示：“对我们来说，这意味着我们必须继续说服工作。

此前，俄罗斯驻欧洲联盟大使弗拉基米尔•奇若夫（Vladimir Chizhov）在接受德国《世界报》（DIE WELT）采访时表示：如果欧盟采取“新一轮限制性、单方面、非法措施”，莫斯科当局不会坐视不管。

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼上个月中旬冒险回国后被捕，被控违反2014年贪污罪成的缓刑条件，本月初被判3年半（扣减软禁时间实际刑期为2年8个月）囚禁。莫斯科法院2月20日驳回上诉，但法官接纳他早前被软禁的6周为刑期一部分，故实际刑期再缩短至约2年半。

纳瓦尔尼庭上称，获缩短刑期“太好了”，他创办的反贪腐基金会（FBK）有成员在推特Twitter批评，法院判刑只说明俄罗斯没法律可言。同日纳瓦尔尼就另一宗涉诽谤94岁二战老兵被判罪名成立，被罚85万卢布（约1.14万美元）。

欧盟谴责俄罗斯把司法系统“政治化”，并要求无条件释放反对派人士纳瓦尔尼。