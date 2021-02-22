联合国车队在刚果民遇袭 意大利大使身亡

刚果民主共和国（简称刚果民）地方当局及意大利外交部表示，一支联合国车队22日在刚果民东部北基伍（Nord-Kivu）遇袭，造成意大利驻民主刚果大使安塔纳西欧及他的保镖和司机3人身亡。刚果民政府谴责是卢旺达民主解放力量（FDLR）的胡图反政府组织作为。

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意大利一份公报表示：安全部门和省级当局无法确保车队的安全措施，也因为缺乏他们在不稳定地区存在的信息而无法提供援助。

刚果民的维龙加国家公园（Virunga National Park）一名发言人告诉路透社，22日上午10时15分左右，一支联合国车队在北基伍省（North Kivu）首府果玛（Goma）北方约25公里处的康亚马荷罗镇（Kanyamahoro）附近遇袭，袭击者试图绑架人质。

意大利政府发表声明证实，43岁的安塔纳西欧（Luca Attanasio）、他的30岁意大利宪兵保镖伊亚柯瓦奇（Vittorio Iacovacci）及两人的民主刚果籍司机（姓名未公布）在这场袭击行动中丧生。

法新社报导，意大利总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）强烈谴责这起事件是“懦夫般的攻击”。

意大利总理德拉吉（Mario Draghi）也发表声明，对遇难者不致上“最深切的哀悼”。