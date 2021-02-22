虽忧第3波疫情 德国小学与幼儿园仍恢复上课

尽管英国新型变种病毒有可能助长第3波疫情，德国数十万小学与幼儿园学童2月22日恢复上课，这是两个月来首次。包括首都柏林与人口最多的北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia），德国10个地区的小学与日间托儿所重启。

广告 继续浏览后续

不过大多数小学只让一至三年级的学生返校，班级规模也减半，并执行其他的防疫措施，像是戴口罩与保持教室内空气流通。不过批评者仍质疑，恢复上课的时机是否恰当。

据报导，德国总理默克尔（Angela Merkel）22日与党内同僚磋商，提出逐步放宽防疫措施的方案，像是社交接触、小学和餐馆与艺文等领域。

据与会者转述，默克尔主张，解封措施务必搭配检测。不过专家警告，由于确诊病例数近日又开始攀升，德国可能处于第3波疫情开始的阶段。

德国全境的近7天平均染病率又攀升至每10万人中有61人，而此前过去数周已降至接近50人。

参与基督教民主党（Christian Democrats）决策委员会的两位不具名出席者说，默克尔在会中表示，她要制定一项与增加检测搭配的逐步解封方案。

与会者说，默克尔打算分3个阶段重启局部社会层面，先从扩大社交接触的人数开始，接着是小学、职业学校，第3则是体育团体、餐厅与艺文活动。

默克尔告诉与会者，重要的是，解封不能造成变种病毒进一步蔓延，导致疫情再度恶化。