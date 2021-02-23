英国：变种病毒或绕过疫苗 欧盟要求成员国开放边界

除中国以外，全球约1亿1172万人，确诊感染新冠病毒，超过247万人死亡。美国死亡人数，在22日突破50万。英国卫生部长23日警告，变种病毒可能会绕过疫苗，使疫情再次升温。

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英国已有超过12万人死亡，至少412万例确诊。年度经济衰退300多年来最大。卫生部长汉考克周二表示，不可能彻底根除新冠病毒，但可以使它减弱。

英国卫生部长汉考克：“由于疫苗和治疗方法的日益普及，我们将能够对抗它，让它变得更像我们生活中的流感。“

不过，汉考克警告，潜在的变种病毒可能会绕过疫苗，让疫情再起。

首相约翰逊周一审慎宣布四阶段解封时间表，暗示将在5月中旬重开边界。

英国易捷航空周二表示，航班预订量比上周跃升300％以上，假期的预订量增长600％以上。

欧盟委员会周二要求比利时、丹麦、芬兰、德国、匈牙利和瑞典六个成员国，放宽单边边境限制，限期10天改善。

欧盟委员会发言人维甘德表示，如果不采取与所有27个成员国协同的做法，将面临自由行动和供应链分散、中断的危机。

德国欧洲部长迈克尔·罗斯对此辩称，确保病毒变种不进入德国是决定性的，也是为了保护公民。

德国已有超过240万人确诊，6万8399人丧生。

泰国周一迎来韩国的首批41名“高尔夫球检疫“游客。当局批准6个隔离的高尔夫球场，供此计划使用，每位游客收费至少10万泰铢，约合3千3百美元。

另外，59名来自欧洲的游客正在普吉岛“别墅检疫“。

泰国累计2万5千多例确诊，83人死亡。泰国旅游业约占经济的12％，但去年，外国游客人数下降83％。