德国批准居家检测试剂助防疫

德国卫生部长施潘推动大规模筛检策略，以利欧洲最大经济体德国摆脱自去年12月中实施的防疫封城，当局已核准3种可在家中使用的新冠检测试剂，

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今年初，德国染疫率递减，但近日陷入停滞，凸显德国可能难以在原订的3月7日解除封城禁令。

两位出席会议的消息人士23日透露，总理默克尔告诉同属基督教民主党（CDU）的国会议员，让快速检测更普及并提高检测量能，才能使生活恢复正常的时间更持久。

德国政府预估，每月进行3000万至4500万次检测，将耗资8亿1000万欧元。

德国药品和医疗器械管理局网公告，24日核准由美国衡健生物科技公司（Healgen Scientific LLC）、厦门市波生生物技术公司（Xiamen Boson Biotech）与杭州莱和生物技术公司（Hangzhou Laihe Biotech）研发的抗原检测试剂，非医护人员也可使用。

施潘（Jens Spahn）稍早告诉德国第二电视台（ZDF），下周将再核准更多居家检测套件。

其他国家也寄望借由居家检测遏止疫情蔓延，在奥地利，学校已采用自行检测，而且下周起，民众即可在药房免费筛检。

在英格兰，为致力遏止源自南非的高度传染性变种病毒蔓延，志工与员警也发放检测套件。

罗伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）24日公布的疫情数据显示，德国新增8007个确诊病例，累计确诊病例达240万2818例。