瑞典发生恐怖分子持刀伤人事件 8人受伤

瑞典警方表示，瑞典3日发生恐怖分子持刀伤人事件，8人受伤；其中两人伤势严重。警察赶至恐怖袭击现场时，开枪还击，打伤了持枪者的腿。作案者身份未透露，他大约20岁。

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持刀砍人事件发生在南部韦特兰达市（Vetlanda kommun）。最初，警察最除了恐怖分子的可能性，但最终在傍晚表明他们怀疑是“恐怖主义罪行。

瑞典内政部长米凯尔·丹伯格(Mikael Damberg)表示：“这些都是些可怕的事件，我的想法是与受害者及其亲人在一起的。目前，还不清楚发生了什么，动机是什么。”

情报部门认为瑞典的恐怖主义威胁很高。 近年来，该国曾两次遭到恐怖袭击的袭击。2017年斯德哥尔摩袭击是一场发生于2017年4月7日14时53分的恐怖袭击。一名穆斯林男子驾驶一辆劫持来的运送啤酒的卡车冲击了瑞典首都斯德哥尔摩的皇后街，并且撞进了市中心一座购物中心。这场袭击造成5人死亡，多人受伤。

2010年斯德哥尔摩爆炸案（Bombdåden i Stockholm 2010）是当地时间2010年12月11日傍晚发生在瑞典首都斯德哥尔摩市中心的两起炸弹袭击事件，造成一人死亡、两人受伤。瑞典外交大臣卡尔·比尔特和瑞典警方在12日表示，这起爆炸事件是恐怖主义袭击事件。