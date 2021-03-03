英国王室工作人员遭梅根霸凌

英国哈利王子之妻梅根（Meghan Markle）的发言人说，3日刊登的报道令梅根感到“伤心”，其中宣称，梅根在尚未摆脱王室职责并住在英国肯辛顿宫期间，曾霸凌工作人员。英国王室3日随后表示：我们对萨塞克斯公爵和杜克夫人公爵前雇员在《泰晤士报》上提出的指控感到非常关切。王室还表示：由此，“人事部门将审查文章中提到的情况。

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刊登报道的是英国《泰晤士报》（The Times），宣称霸凌事件发生在2018年10月，且涉及王室成员身边的工作人员。

萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利与梅根接受美国电视脱口秀主持人欧普拉（Oprah Winfrey）的专访预定于3月7日播出，他们受访时提到去年脱离王室的决定。

梅根的发言人说：“公爵夫人对于她的品格受到攻击感到伤心，尤其她自己就曾经是霸凌的目标。”

“她决心要在世界各地持续为建立同理心而努力，且将继续努力为行事正确树立楷模。”

这对夫妻档表示，在电视专访播出前，泰晤士报被用来“散布纯属虚构的故事”。

白金汉宫和肯辛顿宫目前尚未谈论此事。梅根、哈利与威廉王子、凯特这两对夫妻曾共住在肯辛顿宫，直到2019年哈利和梅根的儿子亚契（Archie）出生后两人才搬走。