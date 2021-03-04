荷兰：何人蓄意攻击Covid检测中心？

荷兰北部的一处Covid-19检测中心前周三发生爆炸，警方现已排除发生意外事故的可能性。荷兰已经屡次发生针对检测中心的暴力事件。

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位于荷兰北部的博芬卡斯帕尔（Bovenkarspel），是一座人口上万的城镇。周三（2021年3月3日）一早，当地的Covid-19病毒检测中心前发生爆炸，尽管没有造成伤亡，但在荷兰全国激起愤慨。

据本台RFI记者Anne Leray周四（2021年3月4日）发自海牙（La Haye）的报导，大约是在周三早上七点，博芬卡斯帕尔的一处Covid-19病毒检测中心前传出一声爆炸巨响。尽管没有人员伤亡，但这栋建筑的多扇窗户受损。现场发现了一个含有爆炸物质的金属圆柱体。警方迅速排除了发生意外事故的可能性。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : L'explosion qui s'est produite ce mercredi matin à Bovenkarspel n'est pas le premier incident du genre aux Pays-Bas. © REUTERS - EVA PLEVIER 路透社

目标似乎针对Covid检测中心职员

尽管调查仍在进行之中，但荷兰政府已表示，这是一次令人难以接受的攻击。荷兰首相吕特（Mark Rutte）认为，这一攻击的目标似乎针对检测中心的工作人员。荷兰卫生部谴责这种愚蠢的和犯罪的行径。

荷兰Covid检测中心屡次遭受攻击

这并非荷兰首次发生类似暴力事件。今年1月23日，荷兰实行宵禁的第一天，以捕鱼业知名的城镇于尔克（Urk），当地一处检测中心就已发生纵火事件。几天后，Hilversum的一处检测中心附近发现了易燃物。去年十月，布雷达（Bréda）一处检测中心的职员遭受侮辱，另有一座城市的检测中心遭烟花破坏。

荷兰反恐与打击犯罪专家认为，上述暴力事件有可能是反卫生防疫措施极端组织的行径。在博芬卡斯帕尔，目前还没有任何嫌犯被捕，检测中心按计划周四恢复工作。