中国极地研究中心曾北极购地，因靠近军事设施遭芬兰军方拒绝

近日芬兰媒体披露指，地处芬兰最北部拉普兰行政区的凯米耶尔维（Kemijärvi）市在通知芬兰国防军后，拒绝了2018年1月中国极地研究中心所提出的购买或租赁该市机场的提议。

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据芬兰广播公司(YLE)3月4日报导，这个代表团当时由中国极地研究中心主任、中国国家海洋局极地考察办公室主任以及一名中国驻芬兰武官的助理少校领队，在2018年到凯米耶尔维提出购买机场的计划。机场将用于北极研究飞机起降用，中方不排除全额负担翻修、扩建当地机场的费用。

报导指，代表团提出的目的是对北极冰川进行北极研究，他们需要在凯米耶尔维建立一个活动基地。一架大型喷气式飞机将带着不同的测量设备来到这里，他们将飞往北极，进行测量后再飞回来。据悉，从飞行路线上，可以从北冰洋进行观测，也可以从中国和俄罗斯感兴趣的北极航线东北航道进行观测。

北极航线东北航道全程约3000海里，穿过白令海峡向西航行，经过楚科奇海沿欧亚大陆北方海域等地，经巴伦支海到挪威北角附近，最终前往欧洲各港口，是沟通中国与欧美水上最近通道。从海上运输效率的角度来说，北极航道较传统的航线要减少12至15天航程，素有“黄金水道”之称。

凯米耶尔维市长兰塔仁（Atte Rantanen）对芬兰国家广播公司表示，中国想在此地建造北极研究的空运基地，预计会有载运研究测量器材的大型飞机在此起降。他介绍称，按计划，凯米耶尔维市机场供小型飞机使用的1400米长的跑道应延长至3公里，供重型喷气机使用。仅跑道的翻修就至少需要4000万欧元。此外，如达成协议，机场和研究实验室所需的所有建筑都将运来。如今，机场地面上还留有简陋的老式建筑。

凯米耶尔维市机场和飞行区紧邻罗瓦耶米（Rovajärvi）射击场。芬兰国防军也时常使用该场地。该市随后就这一项目质询了芬兰国防军的看法。芬兰国防军表示，这种活动不能在附近进行。兰塔宁说，这里离罗瓦耶米射击场太近了。

芬兰国防部咨询官员萨利宁（Anu Sallinen）亦回应指，国防部三年前就有了购买凯米耶尔维机场的想法。她指出，在一个具有重要战略意义的射击场旁边，该财产不太可能被出售给一家国有公司。此外，考虑到2020年10月起欧盟立法限制外国投资，这样的建议也不现实。中国目前在北极地区的格陵兰岛、冰岛和斯瓦尔巴群岛设有研究中心。