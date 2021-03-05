欧盟新冠疫苗陷入大混乱

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2月底欧盟峰会讨论新冠疫苗
2月底欧盟峰会讨论新冠疫苗 © AP - Olivier Hoslet摄影
作者： 珍妮特
6 分钟

现今许多欧盟国家对获得新冠疫苗面临的困难感到沮丧。除了欧盟大国感到恐慌 ，其他小国也开始自求多福。一些国家甚至开始从北京和莫斯科获得疫苗，这可说破坏了欧盟的疫苗集体战略，情况大为混乱。

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如今，一些欧盟国家脱离欧盟集体行动而采取独行侠的作风再现，再度使得欧洲的共同疫苗策略产生裂痕。成员国奥地利和丹麦已宣布将与以色列合作开发和生产下一代疫苗。以色列总理内塔尼亚胡周四也宣布，将为此目的设立一个共同基金。

奥地利和丹麦这种发挥自己力量也展现了其在欧盟的分量，对于布鲁塞尔来说他们的疫苗行径并令人奇怪。奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔兹（Sebastian Kurz）和丹麦总理梅特·弗雷德里克（Mette Frederiksen）一直被欧盟订购的新冠疫苗出现交货延迟和审批缓慢问题所困扰。

今年一月底，在欧盟27国针对疫情大流行举行的一项每月联合视频会议中，丹麦总理开始担心，他说：我们的人民之所以死亡，是因为疫苗没有送到我们。奥地利总理也在本周早些时候表示，他的国家不应再完全依靠欧盟生产第二代疫苗了所以这两个国家选择了以色列，库尔兹强调说：以色列是世界上第一个证明了新冠病毒是可以被击败的国家。奥地利和丹麦无法忍受欧盟疫苗交货延迟和审批的缓慢。

没有什么可以阻止这两国这样做的。但是，他们的这项行动却让欧委会难以下咽。欧委会在今年初一连串的疫苗计划触礁后，现在答应，在第二季度，针对至今欧盟已核准的辉瑞BNT、牛津阿斯利康和莫德纳三种疫苗，将供应至少3亿剂。

就新冠疫苗的采购，除了欧盟大国感到恐慌，其他小国也开始自求多福。在以德国和法国为首的大国成员国中，这种对于疫苗的挫败感更为明显；而去年，欧盟曾做出选择，对于疫苗的采购优先考虑欧盟集体行动方式。

不过，这些欧盟订购的疫苗至今总是延迟生产，或者延迟到货，这令一些病毒感染率增高的国家感到特别担忧。尤其这种疫苗分裂现象在东欧国家也是不断增加，例如匈牙利当局决定使用中国疫苗。这也再次反映出欧盟在疫苗上的分崩离析现象。

 

 

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