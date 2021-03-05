欧盟新冠疫苗陷入大混乱

现今许多欧盟国家对获得新冠疫苗面临的困难感到沮丧。除了欧盟大国感到恐慌 ，其他小国也开始自求多福。一些国家甚至开始从北京和莫斯科获得疫苗，这可说破坏了欧盟的疫苗集体战略，情况大为混乱。

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如今，一些欧盟国家脱离欧盟集体行动而采取独行侠的作风再现，再度使得欧洲的共同疫苗策略产生裂痕。成员国奥地利和丹麦已宣布将与以色列合作开发和生产下一代疫苗。以色列总理内塔尼亚胡周四也宣布，将为此目的设立一个共同基金。

奥地利和丹麦这种发挥自己力量也展现了其在欧盟的分量，对于布鲁塞尔来说他们的疫苗行径并令人奇怪。奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔兹（Sebastian Kurz）和丹麦总理梅特·弗雷德里克（Mette Frederiksen）一直被欧盟订购的新冠疫苗出现交货延迟和审批缓慢问题所困扰。

今年一月底，在欧盟27国针对疫情大流行举行的一项每月联合视频会议中，丹麦总理开始担心，他说：“我们的人民之所以死亡，是因为疫苗没有送到我们。”奥地利总理也在本周早些时候表示，他的国家“不应再完全依靠欧盟生产第二代疫苗了”。所以这两个国家选择了以色列，库尔兹强调说：“以色列是世界上第一个证明了新冠病毒是可以被击败的国家。” 奥地利和丹麦无法忍受欧盟疫苗交货延迟和审批的缓慢。

没有什么可以阻止这两国这样做的。但是，他们的这项行动却让欧委会难以下咽。欧委会在今年初一连串的疫苗计划触礁后，现在答应，在第二季度，针对至今欧盟已核准的辉瑞BNT、牛津阿斯利康和莫德纳三种疫苗，将供应至少3亿剂。

就新冠疫苗的采购，除了欧盟大国感到恐慌，其他小国也开始自求多福。在以德国和法国为首的“大国”成员国中，这种对于疫苗的挫败感更为明显；而去年，欧盟曾做出选择，对于疫苗的采购优先考虑欧盟集体行动方式。

不过，这些欧盟订购的疫苗至今总是延迟生产，或者延迟到货，这令一些病毒感染率增高的国家感到特别担忧。尤其这种疫苗分裂现象在东欧国家也是不断增加，例如匈牙利当局决定使用中国疫苗。这也再次反映出欧盟在疫苗上的分崩离析现象。