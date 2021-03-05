法欧洲事务国务秘书：欧盟必须在中俄疫苗问题上团结起来

法国欧洲事务国务秘书克莱芒·博纳（Clément Beaune）3月5日就一些欧盟国家对新冠疫苗采购问题绕过欧盟统一机制，购买中国和俄罗斯生产的疫苗表示，如果欧盟各成员国选择中俄的新冠疫苗，而这些疫苗尚未获得欧盟批准，那么欧盟的团结将受到严重影响。

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此前，捷克总统泽曼的发言人奥夫恰切克（Jiri Ovcacek）3日表示，泽曼已批准总理巴比什（Andrej Babiš）的要求，与中国接触及要求提供中国国药集团生产的新冠疫苗。自此，捷克将成为继匈牙利后，第二个使用中国疫苗的欧盟成员国。上周，泽曼也曾致信俄罗斯请求获得疫苗。博纳5日则在接受法国RTL电台采访时表示，“我们决不能离开这个欧盟框架，因为我要提醒你们，这些国家在很大程度上受益于欧盟的团结”。博纳补充说，“我这样说是实事求是的。他们是人口有限的国家，如果我可以这么说的话，他们的市场很小。如果他们自己协商所有的采购，我想他们的处境会非常困难”。他强调，“欧盟团结有利于我们，也有利于他们。”

博纳说，“面对现实吧，我们正在经历一段艰难的时期。团结总是在物资匮乏的时候更加困难”。他指出，“我认为我们需要改进欧盟框架，加速。我们都有一个交付问题。所以我们要加快生产和接种率。我们已经告诉这些国家：我们将达到团结的目标。我们将为捷克和斯洛伐克等健康状况非常困难的国家提供帮助。我明白，他们有些出于绝望，正在寻找解决办法。但我们会在欧盟框架内找到解决方案。”

博纳还警告称，“如果他们去接种中国或俄罗斯的疫苗，我认为会很严重。” 博纳强调，“这样做提出了一个团结的问题，也提出了一个健康问题。俄罗斯疫苗还没有在欧洲获得授权，中国疫苗甚至还没有申请。”他说，“这些国家如果坚持这样做，可能看不到欧盟的剂量到达。我们不能拥有庞大的欧盟框架的好处，然后寻找以国家为单位的解决方案，自顾自地。”