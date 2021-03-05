波音、空客补贴争端而增收的报复性关税被暂停

美国总统拜登和欧盟委员会主席冯德莱恩 (Ursula von der Leyen)3月5日通了电话。双方决定暂停一切由于波音与空客补贴争端而增收的报复性关税。欧盟和美国5日达成一项为期四个月的临时协议；暂时放下了就波音和空客补贴争端问题。可以说，欧盟和美国在贸易上有了新的开端。

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美国总统拜登在电话中特别强调了欧美之间``基于共同价值观和原则''建立``新的''经济伙伴关系。欧盟和美国方面在一份共同声明中表示：.这将使欧盟和美国减轻其产业和工人的负担，并集中精力解决在世贸上这些长期存在的争端。共同声明还表示：我们共同目标是“就航空争端进行谈判，找出一个全面和持久的解决方案”。 此外，谈判解决方案的“关键要素”必须包括有关未来如何支持航空部门。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示：“拜登总统和我已经同意暂停在空客与波音公司针对航空和非航空产品的纠纷中征收的所有关税，为期四个月。

法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)3月5日表示：贸易战只会造成输家；法国方面欢迎欧盟和美国达成的临时协议。最终，我们还是摆脱了欧洲和美国之间的贸易战。

法国外贸及经济吸引力部长级代表里斯特（Franck Riester）5日表示：这是贸易战降级的第一步。我们将和欧洲伙伴合作，在四个月内就管理航空业公共支持的新规则达成协议，这符合我们的利益。

空客在一份声明中指出：我们欢迎暂停关税以允许进行谈判的决定 。声明还表示：我们将继续“捍卫通过谈判解决这一长期争端的做法，以避免附加关税只会导致输家的结局”。

美国总统拜登上任不久曾宣布维持某些欧洲产品的临时附加关税。波音和空客的补贴争端由来已久，欧盟和美国双方在16年的时间内不断在世界贸易组织对簿公堂。目前，由于该争端，美国对价值75亿美元的欧盟输美产品增收了关税，欧盟则对40亿美元的美国商品加征了关税。