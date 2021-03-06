塞尔维亚在巴尔干打Covid疫苗牌

塞尔维亚从俄罗斯与中国拿到了四种不同的抗Covid-19病毒疫苗，并将之用于在巴尔干地区推动外交。

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塞尔维亚目前是欧洲Covid-19疫苗接种名列前茅的国家。贝尔格莱德利用其疫苗库存在巴尔干地区发展双边关系，向部分邻国伸出援手。

本台RFI记者Laurent Rouy周六（2021年3月6日）发自贝尔格莱德（Belgrade）的消息说，与莫斯科和北京有着良好关系的塞尔维亚，不仅已有上百万民众接种了抗Covid-19疫苗，占人口总数15%，而且拿到了四种不同的疫苗试剂。

这让有意成为地区领袖人物的塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）可以对部分邻国分发疫苗。北马其顿ˎ黑山共和国，以及波斯尼亚的塞族实体都是首批受益者。武契奇本周给萨拉热窝（Sarajevo）送去了5000剂疫苗，并同时发起了一项便于巴尔干地区海关通关的计划。

塞尔维亚向科索沃招手

尽管科索沃未来的总理库尔蒂（Albin Kurti）宣布说，对贝尔格莱德的疫苗不感兴趣，但科索沃民众，可以凭原先的塞尔维亚身份证件搭车赴塞尔维亚接种疫苗。

法广存档图片 - 塞尔维亚民众在卫生中心接种疫苗 摄于2021年3月3日 星期三 Image d'archive RFI : Vaccination dans une centre de santé, à Niš, en Serbie, le 3 mars 2021. © REUTERS - MARKO DJURICA 路透社

在部分巴尔干国家，贝尔格莱德提供的疫苗属于唯一选项。武契奇很好地玩弄着在批评欧洲动作缓慢同时，加重塞尔维亚在巴尔干地区份量的游戏。