脱欧影响力减弱

脱欧后英国将渐失去影响力

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The then French ambassador to the UK, Sylvie Bermann, with Boris Johnson in 2016
The then French ambassador to the UK, Sylvie Bermann, with Boris Johnson in 2016 © Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images
作者： 法广
5 分钟

前法国驻英国大使白林接受媒体访问时表示，英国在首相约翰逊带领下脱离欧洲联盟（EU）后，要保住全球影响力面临艰难挑战。她还说约翰逊有个众所周知的名声，就是“毫无悔意的骗子”。

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白林（Sylvie Bermann）2014至2017年曾出任法国驻伦敦大使，并对2016年的英国脱欧公投有第一手观察。她今年1月出版法文新书《不列颠尼亚再见》（Goodbye Britannia），书中对这段经验有些明显不婉转的评论，在英国引起一些人侧目。

 

白林在书中也毫不隐藏她对英国政坛深感失望，尤其是对那些带领英国脱离欧盟的政治人物。她还将约翰逊（Boris Johnson）形容为“毫无悔意的骗子”。

 

曾任法国驻俄罗斯和驻中国大使的白林，在巴黎接受法新社访问时表示：究竟为什么，当英国在欧盟非常有活力、很成功且深具影响力时，为何会决定要离开？那样会更辛苦，而且要花很多努力才能在世界上有真正影响力。

 

白林还指出，在美国和中国打“新冷战”的地缘政治背景下，英国的处境将格外艰难，因为美中两国都会看重欧盟而非英国。这是一个三角关系，英国要在其中扮演角色会更困难。她表示：为遏制中国的某些政策，美国人希望得到欧洲人的支持。而英国脱离欧洲则对其不利。

 

白林并认为，英国大肆宣传和美国间有“特殊关系”，但“最重要是对英国来说特殊”，而非对于美国。她说：美国往往利用英国作为和欧盟间的桥樑或中介。显然这个角色现在消失了。

 

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