挑战王室 哈利、梅根专访将播出

英国哈利王子夫妇接受美国脱口秀主持人欧普拉的专访即将播出。哈利的祖母英国女王伊丽莎白二世、父亲查尔斯王子、胞兄威廉王子等王室成员为庆祝大英国协日，也将上电视露面。法新社报导，英国人一般不会大张旗鼓庆祝大英国协日（The Commonwealth Day），但今年人们密切关注这个日子，寻找王室有无批评哈利王子（Prince Harry ）与妻子梅根（Meghan）的蛛丝马迹。

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6日公布的影片片段显示，传闻与哈利夫妇失和的威廉王子（Prince William）与妻子凯特（Kate），将赞扬全球卫生人员在2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行期间努力工作。

英国报纸可能会拿威廉、凯特的表现，与哈利、梅根作对比。哈利夫妇去年虽签下获利丰硕的合约，仍一直抱怨自己的生活，因而引来批评。

但萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利与梅根在美国更受瞩目，也可能博得更多美国人同情。

哈利与梅根已和王室官方职务彻底切割。他们与欧普拉（Oprah Winfrey）的两小时对谈，堪称哈利母亲黛安娜王妃（Diana）1995年详述与查尔斯王子（Prince Charles）的失败婚姻后，最重磅的王室访问。

哈利与梅根的专访预定7日在美国哥伦比亚广播公司（CBS）播出，8日晚上在英国独立电视台（ITV）播出。届时观众将密切关注梅根与哈利是否会对白金汉宫（Buckingham Palace）翻旧帐，又会翻到什么程度。

另外，先前有消息称威廉和凯特对梅根态度冷淡，观众也想看哈利是否会提到他与威廉兄弟阋墙。

黛妃当年承认她和查尔斯王子双方都有外遇，并公开谈论自己的王室生活，在英国创下超过2200万人观看的纪录。

但哈利与梅根对欧普拉爆料的访问可能超过当年纪录。据报这段专访以700万至900万美元卖给美国CBS。