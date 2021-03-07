欧洲药品管理局据报去年遭受俄中黑客攻击

自阿姆斯特丹方面消息，负责欧盟药物与疫苗评估的欧洲药品管理局（EMA) 去年12月曾遭受网络攻击。荷兰《人民报》援引熟悉相关调查的消息人士的话报导指，参与这次网络攻击的是俄罗斯情报机构以及与中国的网络间谍。

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总部设在荷兰的欧洲药品管理局与荷兰和欧洲执法当局就此展开调查，但至今没有就是谁进行了网络攻击提供任何具体细节。报导指，去年上半年欧洲药品管理局被中国网络间谍锁定，去年下半年则遭到俄罗斯情报机构的网络攻击。该报援引消息人士的话说，中国网络间谍从入侵德国一所大学的系统，取得侵入欧洲药品管理局网路的途径。俄罗斯则是利用了欧洲药品管理局在两步验证登录，以及其他形式的网络防御缺失，进行网络攻击。

就相关调查，欧洲药品管理局发言人本斯特埃特尔（Monika Benstetter）表示，“执法当局和其他实体正在进行刑事调查，我们当然会全力配合。”消息人士告诉《人民报》指，俄罗斯黑客被指进入欧洲药品管理局一个多月，他们主要想知道哪些国家可能使用由辉瑞公司和其德国合作伙伴BioNTech所研发的新冠疫苗，以及会买多少疫苗剂量。

就在欧洲药品管理局表示遭到网络攻击后几小时，辉瑞与BioNTech表示，其新冠疫苗相关研发资料在这次针对欧洲药品管理局的网络攻击中遭到“非法取得”。欧洲药品管理局遭黑客窃取的文件之后被放在网上，但机构称，文件的内容被改编过。俄罗斯外交部没有回复路透社的置评请求，中国外交部也没有立即回复置评请求。中俄一直坚持坚决反对任何形式的网络攻击。

另就欧盟内部如匈牙利和捷克政府决定绕过欧盟机制，开始购置中俄研发的新冠疫苗问题，法国欧洲事务国务秘书克莱芒·博纳（Clément Beaune）5日在采访时表示，“如果他们去接种中国或俄罗斯的疫苗，我认为会很严重。”

博纳强调，“这样做提出了一个团结的问题，也提出了一个健康问题。俄罗斯疫苗还没有在欧洲获得授权，中国疫苗甚至还没有申请。”他说，“这些国家如果坚持这样做，可能看不到欧盟的剂量到达。我们不能拥有庞大的欧盟框架的好处，然后寻找以国家为单位的解决方案，自顾自地。”