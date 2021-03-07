瑞士公投 以微弱多数通过禁止罩袍禁令

瑞士3月7日举行公投，表决是否禁止在公共场所穿著遮住整个脸部的罩袍。投票结果是51.21%民众赞成公共场合禁穿“布卡”罩袍。右翼民粹执政党瑞士人民党的提议获得女性和部分世俗左派选民的支持。

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民调显示，支持罩袍禁令的民众略占多数，在其他欧洲国家以及部分以穆斯林为主国家通过类似禁令后，瑞士这次公投前国内已辩论多年，

即使这项“赞成禁止遮住全脸”的公投未提及遮住整张脸的罩袍布卡（burqa）或是只露出眼睛的尼卡布（niqab），但议题的焦点却无庸置疑。

瑞士各城市可以看到上头写着“禁止激进伊斯兰！”和“禁止极端主义！”的海报。

反对阵营的海报则写着：向荒谬、无用、恐伊斯兰的“反布卡法 ”说不。

布尔卡是某些伊斯兰教国家规定女性必须穿着的遮住全身的罩袍，而这项新的法律规定，在公共场所中，若身穿布尔卡的人被认定威胁到治安或是“宗教与社会的和睦”，则禁止穿着这种罩袍。

瑞士联邦有26个州。20多年来，发布罩袍禁令的州有近十个。分别是巴塞尔城市州（1990年）、苏黎世州（1995年）、伯尔尼州（1999年）、卢塞恩州（2004年）、图尔高州（2004年）、索洛图恩州（2006年）、圣加仑州（2009年），都曾有禁止戴面具的法律。