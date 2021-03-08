因电视认罪及偏颇报道 英国管理部门处罚CGTN持照商

英国通讯管理局（Ofcom）3月8日相继公布两项裁定，由于其名下的中国环球电视（CGTN）在相关报道中未能遵守英国的广播规则，尊重公平和隐私权，及尊重报道公正性，向CGTN持照方星空华文传媒有限公司（Star China Media Limited，SCML）分别给予10万英镑和12.5万英镑的处罚。

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就CGTN报道涉及公平和隐私权原则的裁决，英国通讯管理局表示，“2013年8月27日，央视新闻（其于2016年12月31日更名为CGTN）《中国24小时》（China 24 ）节目播出了报道韩飞龙（Peter Humphrey）先生因刑事犯罪被捕的新闻节目。2014年7月14日播出了报道韩飞龙先生被起诉的《新闻时间》（News Hour）。节目中包括韩飞龙先生为犯罪行为道歉的镜头。”声明指，“韩飞龙先生于2018年11月向英国通讯管理局投诉，称其获得央视新闻播出的这两档节目中包含的材料，受到了不公正或不公平的待遇，无端侵犯了隐私。”

声明称，“在英国通讯管理局于2020年7月6日发布的《广播和点播公告》第406期的裁决中，我们发现这两档节目违反了我们的《广播守则》第7.1和8.1条。”英国通讯管理局已对星空华文传媒有限公司处以10万英镑的经济处罚。

英国通讯管理局在当天发布的另一则声明中表示，已对星空华文传媒有限公司处以12.5万英镑的罚款，原因是其服务的CGTN未能遵守英国的广播规则。声明指，“2019年8月11日至2019年11月21日期间，CGTN播出以下5档节目：《今日世界》（The World Today ）2019年8月11日17:00；《今日世界》，2019年8月26日，08:00；《今日世界》，2019年8月31日，07:00；《今日世界》，2019年9月2日，16:00；《中国24小时》（China 24）2019年11月21日12:15。

声明称，“（上述）每个节目都与这一时期香港正在进行的抗议活动有关。这些抗议活动最初是针对香港政府的《逃犯条例》，该法案允许将香港的犯罪嫌疑人送往中国大陆受审。在2020年5月26日出版的《广播和点播公报》第403期中，英国通讯管理局发现5个节目都没有保持应有的公正性，违反了《广播守则》第5.1、5.11和5.12条。”

此前，英国通讯管理局（Ofcom）4日发布声明，称当天已撤销CGTN在英国开展广播的执照。英国通讯管理局称，根据此前调查得出的结论，该执照由星空华文传媒有限公司（Star China Media Limited，SCML）不当持有。据悉，预计将有进一步，英国通讯管理局针对CGTN被指播放电视认罪的裁决结果将于近日公布。