欧委会执行副主席：试想文革中，毛能用今天的科技做什么？

负责欧盟竞争事务的欧委会执行副主席玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）3月9日在接受德国《商报》采访时表示，支持美国新政府关于在技术领域组建民主国家联盟的提议。她指出，这种制度竞争首先来自于中国，中方的政策比以前 “更有雄心，更面向全球”。她说，数字技术是这种制度竞争的一个关键因素，“因为它是专制政权运作的核心”。

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被称作欧盟“反垄断女沙皇”的维斯塔格负责欧盟就人工智能、大数据、欧洲内部市场数字化、网络安全、技术主权等事务。她在采访中还宣布，欧委会的目标是在夏季之前制定出欧洲疫苗接种护照。她说，“这就是我们大家想要的。因为这是极其重要的，对我们所有人来说都能重新呼吸，特别是旅游业受到了非常沉重的打击。情况很严重”。她承诺，相关数据应尽可能地保护个人隐私。

采访中，《商报》记者提问，“欧洲是否应该走第三条道路，超越美国的监控资本主义和我们从中国了解到的数字专制主义？”维斯塔格回答说，“在美国，企业已经创造了用户即产品的商业模式。但美国人的价值观其实和我们非常相似。”记者问，“然而美国政府却没有对科技公司进行监管。欧洲现在是否需要填补这一空白？”她说，“我们一直比美国更规范。我们有更强的福利国家，我们有不同的税收模式，我们在职业健康安全、产品安全等方面有更强的监管。美国在这方面比较克制。”

记者问，“这是传统的问题还是利益的问题？大的科技公司都来自美国。也许把规则强加给它们不符合美国的利益。”维斯塔格说，“这些公司来自美国，可能会有所区别。但欧盟和美国对这类事情的监管一直不一样，欧盟更多的是通过法律来监管，美国更多的是根据个案来监管。对谷歌和脸书的限制更有可能是在那里的法庭案件中设定的，而我们注重规则。这两种方法可以很好地互补。”

记者问，“金融危机后，欧美设法共同收紧对大银行的规定。现在是否可以想象类似的事情，跨大西洋的科技监管共识？”维斯塔格说，“这绝对有可能，因为美国也发生了很多变化。在我之前担任欧盟竞争事务专员的任务中，我对谷歌的力量做了一些事情。在华盛顿，他们认为我是疯子。如今，美国两个政治阵营对科技公司的看法是不同的。这就可以进行新的讨论。对我来说，重要的是我们不要浪费时间。欧洲市场必须要更好的工作，很多欧洲企业已经等不及了。”

记者问，“你怎么看美国提出的组建民主国家科技联盟的提议？”维斯塔格说，“美国人心目中的想法与我们的跨大西洋贸易和技术委员会的概念是一致的。我们需要一个民主国家联盟的最高层核心，因为我们所处的系统性竞争与技术竞赛密切相关。”记者说，“你是说与中国的制度竞争。”维斯塔格补充说，“好吧，我知道在十年前、十五年前我们从中国看到的，与今天看到的截然不同。中国的政策更有雄心，更具有全球性。在这场制度竞争中，技术具有非常重要的意义，因为它是专制政权运作的核心。”

记者问，“数字化是否会促进独裁？”维斯塔格说，“不，就像所有的技术一样，这取决于人们用它来做什么。然而，今天技术上的事情是我们以前梦寐以求的。毛泽东会高兴得跳起来：试想一下，在中国的文化大革命中，他能用今天的技术做什么？”记者说，“不是一个令人鼓舞的想法...”

维斯塔格说，“用类比手段建立政权是很艰巨的。今天，完全不同的步伐和范围是可能的。无论好坏都是如此。我们人类是庞然大物，但我们必须注意到这样一个事实：发展速度正在大大加快。”记者问，“你作为竞争的无情守护者，已经名声大噪。你有过怀疑吗？我们是否应该像中国人一样鼓励工业冠军？“

维斯塔格说，“我不认为放松竞争管制对我们有什么帮助。你不能从中国的体系中挑出一个元素，然后说：‘我们也想这样做’。我们应该让中国人去做中国人（的模式）。他们能比我们做得更好。我们有一个连贯的系统。因为我们没有一党制国家决定一切，我们依靠的是经济的活力。竞争推动了这种活力。它让我们变得更好，在过去对我们很有用，我不明白为什么它在未来不应该对我们有用。”

记者说，“因为当一个新兴经济体全力扶持其企业时，游戏规则就会改变?”维斯塔格回答说，“我们最重要的任务之一是确保欧洲市场有公平的竞争条件。所以我们在研究国外的补贴，下个季度我们就可以提出这方面的建议。”记者提到，“我们早已确信，日益增长的繁荣会带来更多的自由。但中国正在向我们展示，不自由的公民的自由市场可以非常成功。”

维斯塔格说，“历史不是预设的，是开放式的，我们必须明白这一点。我们必须非常谨慎地对待如何利用技术来保持民主，而不是在自由变得越来越受限制的方向上跌跌撞撞。这就是为什么我们在新法律中强调禁止上传过滤器的原因：审查的风险太大。现在，保持平衡是很重要的，因为国家在我们的生活中起着核心作用，并命令一些以前完全无法想象的事情。戴上口罩，呆在家里，关门大吉。”

记者谈到，“欧盟将通过‘新冠恢复基金’向数字项目投资1500亿欧元。你如何确保这些钱有利于欧洲的科技公司，而不是来自美国和中国的大公司？”维斯塔格说，“许多欧盟成员国将主要投资于培训和行政管理的数字化，当然也投资于基础设施。然而，对我们来说，重要的是结果，是我们正在取得进展的事实。所以我们没有说明签约的公司来自哪个国家”。记者谈到，“美国人采取的是另一种方式。他们最近采取了‘购买美国法案’，使美国公司在政府合同中占据优势。”

维斯塔格表示，“在这个领域里，作为司机，有竞争也是很重要的。有很棒的欧洲公司正在接受数字化挑战。我们的项目应该是对他们的激励，而不是礼物。”记者问，“如果我们依靠中国的网络供应商华为来发展我们的基础设施，我们能达到数字主权吗？”她指出，“这个问题部分由欧盟5G工具箱来回答，这套标准是我们与成员国共同制定的。它的应用效果很好，确保我们有值得信赖的硬件和软件供应商。毕竟，在国防政策方面，数字基础设施也是非常重要的。它使许多事情成为可能，正如我们刚刚在病毒大流行中看到的那样。但这也创造了许多新的攻击点。”

记者问，“你是否将中国科技公司归为高风险供应商？”维斯塔格称，“我不会一概而论，我不了解它们的全部情况。但我确实看到，一些成员国越来越依赖爱立信或诺基亚等设备供应商。今天的情况与五年前不同。”