欧洲议会以压倒性多数支持欧盟拟定企业伦理道德法

欧洲议会周三以504票支持，79票反对的投票结果通过了一项立法提案，敦促欧盟委员会尽快就跨国集团的企业伦理道德问题制定法案，旨在迫使跨国集团必须对其货物供应链进行彻底的监督，监督商品从原材料到最终推向市场的整个生产链中是否存在违背人权，破坏环境等现象。

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根据欧洲议会递交的法案草案，欧盟企业必须对其供应商的行为作出彻底的评估，并且对其产品生产链的整个过程对外公布，做到完全透明。这些措施不仅涉及跨国集团，也同样适用于一些中小型企业。他们必须实现对侵犯人权，破环环境等现象提出警告，并且进行密切的跟踪。一旦出现违背谨慎规则的行为，企业的责任将遭受追究，除非企业能够证明已经采取了一切可能的措施。不过，该草案并未提及在涉及重大事件时追究企业的刑事责任。这也是大赦国际，地球之友，以及标签上的道德等国际非政府组织的遗憾所在。他们呼吁欧盟委员会在立法时制定一系列明确的规章，加强对触犯规则的企业的制裁。

上述非政府组织周四发表公告指出，只有制定严厉的制裁措施，才能够阻止跨国集团利用新疆维族人的强迫劳动，阻止法国的建材集团 拉法基集团（Lafarge）不惜与伊斯兰恐怖组织合作。他们也呼吁法国政府协助欧盟推动上述议案。他们还同时呼吁欧盟各国政府在联合国制定有关跨国集团与人权公约的谈判问题上起到积极的作用，

目前国际工会组织以及其他非政府组织对违背企业道德规则的多个法国企业采取了行动，比如说，巴西以及哥伦比亚的土族人因非法砍伐森林而对法国的商业集团卡西諾集團（Casino）集团提出起诉，指控卡西諾集團对其商场出售的牛肉等商品的来源并未进行追查。