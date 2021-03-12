法国欧洲面临21世纪危机

法国与欧洲面临21世纪危机。面对多重威胁的法国，必须重新定义其防御策略，并在脆弱的欧盟内部担任领导职务。观点杂志（le Point）报道指出，尾大不掉的欧盟，现因安全防卫似乎真空导致陷入瘫痪，又碰上英国脱欧，这台老大机器故障更显严重。

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法国观点报道指出，自本世纪初以来，法国和欧洲面临着一系列普遍历史时代的危机：2008年的金融崩溃、欧元风暴、伊斯兰主义者的恐怖攻击、移民浪潮、俄罗斯在乌克兰的领土扩张，另外如土耳其在叙利亚、在高加索和地中海的扩充地盘。

在新冠病毒疫情持续蔓延下，也更暴露出法国的脆弱，法国可说正处于一个卫健体系的《1940年6月的二次大战光景》，凸显其医疗保健系统以及其工业和研究等领域的降级。

另外就是欧盟的降级。从它对疫苗接种计划的反应迟缓以及其振兴计划姗姗来迟的危机。而且即将面临2022年总统大选，因此迫切需要取消关于国防的辩论，并迅速让其从保守的领域走出来。

显然，法国和欧洲环境退化的速度和幅度程度仍然被低估了。自从它在黎凡特Levant溃败以来，圣战组织在社交网路上的扩张，重新部署到已开发社会的核心恐怖社会网络中，导致战略上的威胁应运而生，2015年这在法国造成将近270人的死亡。而且借着自由民主，树立起敌人。同时，由于牵连到气候的变化，数字技术，大流行病和人口迁徙运动，地球的危机不断增多。

全球化行动把大家放置在距离康德式的永久和平还甚远，带着民粹激情及宗教激情，强权之间的敌对对手国剧烈竞争。它在把西方世界的严重问题中心转移到了亚洲的同时，也为中国的野心开启了大门（围绕其完全是资本主义模型如俄罗斯、土耳其的投影）。不仅增加了对中东和地中海地区的干预，而且还通过社会网络操纵信息来干预民主国家的生活，还有伊朗，它打算通过核扩散来保护其神权政治。

美国的撤退与中国帝国主义兴起

自称是和平的欧洲实际上被从波罗的海到直布罗陀的冲突地区所包围。在新的军备竞赛的背景下，南北极的争夺，太空及和网络世界的争夺都变得军事化了。与此同时，这个1945年以联合为传承的秩序，它随着对干预或限制暴力的机构和规则的质疑而瓦解，通过多边组织的战略联盟到军备控制条约。

目前因为美国的撤退及中国的帝国主义方兴未艾，二十一世纪的国际体系失去了战略和道德的领导者。

在这个不确定、危险，并失去一切再保证之际，法国和欧盟不仅仅是非常脆弱，而且还是越来越分裂。观点杂志指出，法国成功地维持了高效的军事装备和国防工业。这建构成其剩余的几个卓越端头中的其中之一。自阿尔及利亚战争结束以来，法国可以依靠的有核威慑、一个完整的军队模型，以及在大约120个外国行动方案形成的战略文化。但是，与他们的能力相比，我们的国家处于过度曝光状态，其武装部队过度参与各项安全行动。常备兵部署了3万多名常备士兵，这导致人员和物资的加速磨损。一支远征军将面临双重风险，它将无法再进行高强度战斗的军事力量和军事制度。将因为一个无法应对危机，以及它因一个濒临灭亡的工业和落伍过时的研究导致国家债务超过国民生产所得的120 %的而破产。就其本身而言，面对风险泛滥，欧盟似乎已经因为安全呈现真空，而使它陷入瘫痪，这因英国脱欧而更严重。这也使其失去了三分之一的军事潜力。这个立基于法律和市场的欧盟对于自己的安全走向很难重新下定义。在新冠疫情当中，它意识到自己对中国及美国的以来，这让它自己受到惊吓，并产生一种药重新夺回一部分 主权。但这在工业领域、贸易及科技上仍然受到限制，除了战略之外。

虽然北欧及东欧国家努力充实武器装备，俾能回应俄罗斯推进领土的企图，欧盟坚持否认受到威胁，并坚决无条件地优先投资在社会开销上，而影响了安全经费。

为了营造1945年美国重返欧洲的幻想画面，以及拜登胜选后的对北约无条件的保证，或者砍掉防御基金，又回到了在谈判时订定的2021至2027期间的军费预算从130亿欧元砍到70亿欧元。

在英国脱欧对欧洲大陆的安全负有特别责任的法国，必须必须恢复其雄心勃勃的雄心和资源。目标是围绕以下目标制定一项全球战略：自治，有弹性，灵活性，协调国家各部门的工作。与我们的伙伴和盟友以及与经济和社会参与者合作的能力。X 因此，有必要继续按照军事规划法的规定加大投入力度，特别是从2023年到2025年每年增加30亿欧元经费。这是为了维持威慑力现代化不可或缺的，这也涉及到能够让军人的职业在招募人员时保持具有吸引力，以及工业和研究能具有能见度并且有足够的经费，俾能避免在健康事务上碰到的崩盘。

欧洲面临中美之间的竞争：只有一个安全联盟才能让欧盟避免成为二十一世纪中美角力时被踩压的对象，就像冷战时期被夹在美国与苏联之间一样。

欧洲必须由上首先要锻炼自己，逐渐恢复一种具备战略性并且是共享运营的文化。然后由下铺陈，采实用主义，

欧盟必须通过打击恐怖主义，保护主要的基础设施，控制边界，监视地中海，进行在太空及网络空间的合作。

报道说，在法国和在欧洲一样，我们必须利用新冠疫情为我们效力。它已将国家的安全和复原力列为首要任务中的首要。根据戴高乐将军的原则，为军队而建立军队的时间比以往任何时候都少了，但可以为把军队用来服务法国、服务欧洲，并把安全用来为自由而服务。