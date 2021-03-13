全法重症监护超过4千
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法国13日通报过去24小时内有29759人确诊感染；174人死亡。全法累计死亡人数已经超过9万人，为90315人。需要重症监护者超过了4000人，这是2020年11月26日来首次超过4千名重症患者。英国接种至少一剂新冠疫苗人数攀升至2368万4000人，13日通报新增121人于确诊感染28天内不治，累计染疫病故增至12万5464例。
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英国境内染疫不治人数高居欧洲之冠，全球排名第5高，仅次于美国、巴西、墨西哥和印度。今天境内新增5534人确诊感染，较12日通报6609人染疫减少，累计确诊增至425万3820例
此外，意大利卫生部13日通报，新增新冠相关死亡317例，较前一天的380死减少，累计病故增至10万1881例， 排名欧洲第2高，仅次于英国，全球排名第6高，仅次于美国、巴西、墨西哥、印度和英国。意大利希望到今年9月，能够有70%的民众都将接种新冠疫苗。
意大利境内13日新增2万6062人确诊，较前一天的2 万6824人染疫减少，累计确诊攀升至320万1838例。
不包括加护病房的染疫住院病患13日达2万4153人，较前一天的2万3656人增加。加护病收治重症病患今天新增270人，较12日的226人增加，总收治重症患者则从前一天的2914人增至2982人。
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