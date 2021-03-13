法国新冠

全法重症监护超过4千

Covid-19: plus de 4000 personnes en réanimation, une première depuis le 26 novembre (France) le 13 mars 2021 © AFP

作者： 法广 4 分钟

法国13日通报过去24小时内有29759人确诊感染；174人死亡。全法累计死亡人数已经超过9万人，为90315人。需要重症监护者超过了4000人，这是2020年11月26日来首次超过4千名重症患者。英国接种至少一剂新冠疫苗人数攀升至2368万4000人，13日通报新增121人于确诊感染28天内不治，累计染疫病故增至12万5464例。