Covid-19:西班牙给企业拨款110亿欧元

西班牙桑切斯政府尝试以欧盟援助为杠杆，重振遭Covid-19疫情重创的经济。

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在西班牙执政的社会党人想法是，对在疫情中处境艰难的大多数企业净化财务状况。西班牙政府准备给因Covid疫情处境艰难的企业拨款110亿欧元，以期重振经济。110亿欧元中的40亿欧元将是贷款形式，70亿欧元将是直接援助方式。

据本台RFI记者François Musseau周六（2021年3月13日）发自马德里（Madrid）报导，对自2020年三月起因卫生危机处于输液状态的大多数西班牙企业而言，桑切斯的这一举措如同输氧。西班牙社会党政府在直接援助框架下，拨款70亿欧元。具体的说，直营职业者每人3千欧元，企业则是依据营业额和规模，每家4千欧元至20万欧元。

资金管理下放大区

这笔拨款将由西班牙17个大区直接管理，并将带来无以伦比的效用，因为这将被用于支付工资ˎ 支付供应商采购用品。这一援助尤其是要拨给酒店和餐饮业。这也解释了为何其中有20亿欧元转款用于西班牙的两座主要依赖旅游业为经济支柱的群岛：巴利阿里群岛（Baléares）和加那利群岛（Canaries）。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Des touristes profitent de la Playa de Las Americas à Tenerife, aux Canaries, le 28 juillet 2020. © DESIREE MARTIN / AFP 法新社

剩下的50亿欧元将分散给其它大区，两大主要用途分别为：致力于年轻人的就业和为国家财富做贡献。