乌克兰担忧东部分离地区战事再起

乌克兰顿巴斯地区紧张加剧，逐渐复燃的战斗已造成乌克兰军人阵亡。

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在乌克兰，顿巴斯（Donbass）地区紧张加剧，战事已逐渐复燃，造成至少有一名乌克兰军人于3月12日周五阵亡。尽管分离主义者与忠于政府人士之间自去年夏季以来维持着停火，但基辅与莫斯科之间紧张局势加剧可能会影响到这场已历时7年战争里最久的一次休战。

据本台RFI记者Stéphane Siohan周日（2021年3月14日）发自基辅（Kiev）的报导，3月12日周五，一名乌克兰军人在顿涅茨克（Donetsk）西南的Mariinka遭狙击手杀死。这是今年初以来第13名遭杀害的乌克兰军人。

法广存档图片：俄罗斯总统普京 Image d'archive RFI : Le président russe Vladimir Poutine lors de son annonce du retrait de la Russie du traité «Ciel ouvert» lors d'un Conseil de sécurité par visioconférence le 15 janvier 2021. AP - Mikhail Klimentyev

最近几周，顿巴斯地区在战事加剧。虽然很难确定其中的因果关系，但本次事态恶化始于乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）制裁国内亲俄政治领袖ˎ 普京（Vladimir Poutine）在乌克兰政治游戏中的主要中介梅德韦丘克（Viktor Medvedtchouk）之后。

自三月初以来，亲俄分离主义者就已宣布，允许预防性打击以避免乌克兰的进攻。基辅方面则驳斥有意采取敌对行动。

法广存档图片 ： 欧洲安全与合作组织主席林德女士 Image d'archive RFI: Ann Linde, la présidente de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et la ministre suédoise des Affaires étrangères. © AFP/Archive 法新社

在外交层面，基辅与莫斯科关系在恶化。自拜登（Joe Biden）入主美国白宫以来，乌克兰对俄罗斯提高了声调，明斯克和平进程已经完全遇阻。据欧洲安全与合作组织（OSCE）主席林德（Ann Lind）表示，俄罗斯阻止谈判取得进展。在冲突地区，担忧在加剧，一旦春季来临，敌对行动就有可能重新开始。