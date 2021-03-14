地缘政治/欧洲

乌克兰担忧东部分离地区战事再起

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法广存档图片： 乌克兰战士在顿涅茨克 摄于2021年2月16日 Image d'archive RFI : Des soldats ukrainiens sur le front du conflict avec les séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk, le 16 février 2021.
法广存档图片： 乌克兰战士在顿涅茨克 摄于2021年2月16日 Image d'archive RFI : Des soldats ukrainiens sur le front du conflict avec les séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk, le 16 février 2021. © AFP - ANATOLII STEPANOV 法新社
作者： 尼古拉
10 分钟

乌克兰顿巴斯地区紧张加剧，逐渐复燃的战斗已造成乌克兰军人阵亡。

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在乌克兰，顿巴斯（Donbass）地区紧张加剧，战事已逐渐复燃，造成至少有一名乌克兰军人于3月12日周五阵亡。尽管分离主义者与忠于政府人士之间自去年夏季以来维持着停火，但基辅与莫斯科之间紧张局势加剧可能会影响到这场已历时7年战争里最久的一次休战。

据本台RFI记者Stéphane Siohan周日（2021年3月14日）发自基辅（Kiev）的报导，3月12日周五，一名乌克兰军人在顿涅茨克（Donetsk）西南的Mariinka遭狙击手杀死。这是今年初以来第13名遭杀害的乌克兰军人。

法广存档图片：俄罗斯总统普京 Image d'archive RFI : Le président russe Vladimir Poutine lors de son annonce du retrait de la Russie du traité «Ciel ouvert» lors d'un Conseil de sécurité par visioconférence le 15 janvier 2021.
法广存档图片：俄罗斯总统普京 Image d'archive RFI : Le président russe Vladimir Poutine lors de son annonce du retrait de la Russie du traité «Ciel ouvert» lors d'un Conseil de sécurité par visioconférence le 15 janvier 2021. AP - Mikhail Klimentyev

最近几周，顿巴斯地区在战事加剧。虽然很难确定其中的因果关系，但本次事态恶化始于乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky制裁国内亲俄政治领袖ˎ 普京（Vladimir Poutine）在乌克兰政治游戏中的主要中介梅德韦丘克（Viktor Medvedtchouk）之后。

自三月初以来，亲俄分离主义者就已宣布，允许预防性打击以避免乌克兰的进攻。基辅方面则驳斥有意采取敌对行动。

法广存档图片 ： 欧洲安全与合作组织主席林德女士 Image d'archive RFI: Ann Linde, la présidente de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et la ministre suédoise des Affaires étrangères.
法广存档图片 ： 欧洲安全与合作组织主席林德女士 Image d'archive RFI: Ann Linde, la présidente de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et la ministre suédoise des Affaires étrangères. © AFP/Archive 法新社

在外交层面，基辅与莫斯科关系在恶化。自拜登（Joe Biden）入主美国白宫以来，乌克兰对俄罗斯提高了声调，明斯克和平进程已经完全遇阻。据欧洲安全与合作组织（OSCE）主席林德（Ann Lind）表示，俄罗斯阻止谈判取得进展。在冲突地区，担忧在加剧，一旦春季来临，敌对行动就有可能重新开始。

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