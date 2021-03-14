科索沃获以色列承认后 在耶路撒冷大使馆开张

位于欧洲巴尔干半岛的科索沃，继2月成为首个承认耶路撒冷为以色列首都的穆斯林人口居多国家后，14日宣布在耶路撒冷设立的驻以色列大使馆已正式开张。法新社报导，科索沃这项行动是交换2月获得以色列正式承认。1990年代与塞尔维亚陷入战争的科索沃，2008年宣布独立，其后不断努力争取全球所有国家承认。能获得以色列承认，是科索沃取得的一项重大胜利。

广告 继续浏览后续

科索沃外交部发布声明表示，新的耶路撒冷大使馆14日举行简短开幕仪式，在馆前升起科索沃国旗后，大使馆开始正式运作。

由于塞尔维亚一再拒绝承认原属内部一省的科索沃独立，因此尽管大多数西方国家承认科索沃，但塞国主要盟邦俄罗斯和中国仍持续将科索沃挡在联合国大门外。

以色列原是另个拒绝承认科索沃的重要国家，直到今年2月双方同意建立外交关系；科索沃也因此答应追随美国前总统特朗普脚步，同意承认耶路撒冷是以色列首都。

特朗普去年9月在华盛顿与塞尔维亚及科索沃举行经济对话时，讨论到以色列和科索沃间的这份协议。

科索沃当时宣布的决定，不仅引发土耳其等穆斯林为主的国家批评，欧洲国家也表达不满。因为耶路撒冷的地位仍是以色列和巴勒斯坦间长年冲突的最大引爆点之一。巴勒斯坦宣称东耶路撒冷是未来建国后的首都，大多数国家也把驻以色列大使馆设在特拉维夫（Tel Aviv）。