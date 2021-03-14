莫斯科近200名反对派人士集会被拘 布林肯呼吁俄当局停止迫害

俄罗斯内务部3月13日通过声明表示，当天约有200名反对派活动人士在莫斯科被拘捕。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）通过推特表示，呼吁俄罗斯当局结束对独立声音的迫害。

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据悉，周六当天来自俄罗斯各地区的市议员聚集在首都莫斯科，就即将于9月举行的议会和地方选举参加论坛讨论。消息指，该活动是由俄罗斯流亡前寡头米哈伊尔·霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）创建的政党组织的活动。

反对派活动人士伊利亚·亚辛（Ilya Yashin）通过推特介绍说，在活动开始40分钟后，警察解散了论坛，并拘留了大约150名与会的代表。他介绍称，“一场简短论坛极具象征性的结局：代表们上了警车，蒙面警察扭拽民众的手臂。”莫斯科警方在声明中表示，约有200人被拘押。警方指出，许多与会人士未戴口罩，还有一些人是被列为“不良”组织的成员。

就这一事件，布林肯回应称，“今天，俄罗斯政府以可疑的理由拘留了近200名市政领导人和政治家，包括政治活动家弗拉基米尔·卡拉-穆尔扎（Vladimir Kara-Murza）和尤利娅·加利亚米娜（Yuliya Galyamin）。我们呼吁结束对独立声音的迫害。”