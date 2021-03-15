意大利和西班牙加入停打阿斯利康疫苗行列

意大利药物局3月15日表示，因担心造成血栓，已效法某些欧洲国家暂停使用英国阿斯利康公司（AstraZeneca）生产的疫苗。但加拿大卫生专家表示，确信阿斯利康疫苗安全无虞。西班牙暂停使用阿斯利康疫苗 。

广告 继续浏览后续

意大利药物局（AIFA）几天前已禁止使用某一批阿斯利康 疫苗，如今“决定，暂时在全国各地扩大使用禁令，以防万一，并等候医盟药品管理局（EMA）作出认定”。

德国和法国15日稍早已表示，停止施打阿斯利康疫苗。

加拿大总理杜特鲁多（Justin Trudeau）15日指出，加国专家确信，该国施打的所有新冠疫苗都安全无虞，包括阿斯利康疫苗。

特鲁多在电视记者会说：“我们关注的显然是欧洲特定一批疫苗的施打结果，而我们可以向全体加拿大人民保证，我们施打的并非同一批疫苗。”

挪威又一医护人员接种阿斯利康疫苗后死亡

挪威卫生当局15日表示，一名医护人员在接种英国阿斯特捷利康公司（Astr阿斯利康eneca）研发的2019冠状病毒疾病（COVID－19）疫苗后脑出血死亡，不过目前尚未确定死因是否与施打疫苗有关。

这是挪威若干天来第2次发生这类死亡事年，为防万一，挪威11日已暂停为国民施打阿斯利康疫苗。

挪威卫生当局13日表示，有3名医护人员在接种疫苗后因血栓、出血以及血液中的血小板数量过低而住院。这3人的年龄都在50岁以下，且都注射过第一剂阿斯利康疫苗。

据称其中一人是“健康状况良好”的女性医护，14 日因脑出血而过世。她11日已住院，距她接种疫苗大约一周时间。

挪威药品管理局（Norwegian Medicines Agency）官员梅森（Steinar Madsen）告诉记者：“我们无法证实或排除此事与疫苗有关。”