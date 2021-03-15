阿斯利康疫苗风波

意大利和西班牙加入停打阿斯利康疫苗行列

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Un vaccin AstraZeneca contre le Covid dans le cadre d'une campagne de vaccination en Belgique, en mars 2021
Un vaccin AstraZeneca contre le Covid dans le cadre d'une campagne de vaccination en Belgique, en mars 2021 © REUTERS
作者： 法广
5 分钟

意大利药物局3月15日表示，因担心造成血栓，已效法某些欧洲国家暂停使用英国阿斯利康公司（AstraZeneca）生产的疫苗。但加拿大卫生专家表示，确信阿斯利康疫苗安全无虞。西班牙暂停使用阿斯利康疫苗 。

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意大利药物局（AIFA）几天前已禁止使用某一批阿斯利康 疫苗，如今“决定，暂时在全国各地扩大使用禁令，以防万一，并等候医盟药品管理局（EMA）作出认定”。

 

德国和法国15日稍早已表示，停止施打阿斯利康疫苗。

加拿大总理杜特鲁多（Justin Trudeau）15日指出，加国专家确信，该国施打的所有新冠疫苗都安全无虞，包括阿斯利康疫苗。

特鲁多在电视记者会说：“我们关注的显然是欧洲特定一批疫苗的施打结果，而我们可以向全体加拿大人民保证，我们施打的并非同一批疫苗。”

挪威又一医护人员接种阿斯利康疫苗后死亡

挪威卫生当局15日表示，一名医护人员在接种英国阿斯特捷利康公司（Astr阿斯利康eneca）研发的2019冠状病毒疾病（COVID－19）疫苗后脑出血死亡，不过目前尚未确定死因是否与施打疫苗有关。

这是挪威若干天来第2次发生这类死亡事年，为防万一，挪威11日已暂停为国民施打阿斯利康疫苗。

挪威卫生当局13日表示，有3名医护人员在接种疫苗后因血栓、出血以及血液中的血小板数量过低而住院。这3人的年龄都在50岁以下，且都注射过第一剂阿斯利康疫苗。

据称其中一人是“健康状况良好”的女性医护，14 日因脑出血而过世。她11日已住院，距她接种疫苗大约一周时间。

挪威药品管理局（Norwegian Medicines Agency）官员梅森（Steinar Madsen）告诉记者：“我们无法证实或排除此事与疫苗有关。”

 

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