英国违反脱欧协议，欧盟采取法律行动

欧洲联盟委员会星期一对英国违反脱欧协议采取法律行动，送欧洲联盟法院审理，要求英国取消单方面延长对输往北爱尔兰的食品检查宽限期，强调英国有一个月时间回覆。

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中央社报道，欧洲联盟执委会星期一表示，对英国发出正式信函，因违反脱欧「北爱尔兰议定书」而採取法律行动，要求英国採取迅速的补救行动，恢复遵守议定书条款。

欧盟强调如果届时英国没提交回覆，欧盟可以在适当情况下发布意见，而根据议定书条款，欧洲联盟法院拥有审理权力，最终可能处以罚款。

这件争端起源于英国运往北爱尔兰的农产食品检查宽限期原定在3月底到期，但英国政府自行宣布将限期延长至10月，英方称此举对于确保商品自由流动至北爱尔兰是必要的。

但英方此举引发欧盟的不满，欧盟执委会副主席塞夫柯维奇先前曾表示，英国对北爱尔兰的贸易规范采取单方面行动违反协议并破坏信任，欧盟将依据议定书和脱欧协议所确立的「合法手段」，做出回应。

而星期一欧盟正式宣布将对英国採取法律行动。

欧盟过往针对违反欧盟法律的国家处理程序都是先致函通知启动争端解决机制，如果不能解决再送往欧洲联盟法院审理。但审理期可能长达数年。

这是继英国去年威胁要通过内部市场法案推翻部分退脱协议之后，布鲁塞尔近半年以来第2次针对脱欧协议对英国提起诉讼。