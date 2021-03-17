欧委会提出欧盟旅游“绿色数字证书” 或6月份实施

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欧盟委员会主席冯·德·莱恩记者会上大比手势 2021年3月17日
欧盟委员会主席冯·德·莱恩记者会上大比手势 2021年3月17日 REUTERS - POOL
作者： 珍妮特
6 分钟

欧盟委员会本周三（17日）提出了“绿色数字证书”，并展示其所包含登录的项目内容。这是为允许欧盟27国的人民今夏能够自由旅行而推出的共同项目。

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欧洲在开展疫苗接种运动的开始非常艰难迟缓。但现在好消息是，“自那以后，我们取得了长足进步，这是欧洲委员会主席冯··莱恩（von der Leyen），周三在引言介绍她的这项绿色数字证书时铿锵有声指出的。 317日，周三，欧委会宣布展示了，为允许欧盟27国的人民在今年夏天能够自由旅行而推出的这个共同项目。

就形式上来说，证书将配备QR码，以数字方式，或者给没有智能手机的公民则在纸张上显示实施后，一名欧洲公民，无论他以何种交通工具（飞机、火车、或汽车等），从一个国家前往另一个国家时，在边境检查期间都必须出示这项绿色数字证明。

该证书预定于6月份开始实施，但在接下来的几周内，它将因此成为布鲁塞尔法律辩论的主题，因为至目前，并非所有成员国都对此表示信服。欧委会进一步说明，这是一个免费，临时的工具，一旦疫情危机结束，它就不会持续下去一。欧委会主席布尔通（Breton）也坚持保证说，当然，将保证这个绿色数字证书GDPR所记载的健康数据能受到保护和保密

欧盟期盼通过该证书来证明某人已接种新冠疫苗，或最近刚从新冠病毒感染中康复，或在其检测中查获为阴性结果的证明。当然证书上也有这名公民接种疫苗的日期，哪种疫苗。欧洲药品管理局（EMA）已经批准了这计划，条件是在证书上提出所接种的疫苗必须是经过欧盟批准的疫苗之一，例如：辉瑞、莫德纳、阿斯利康及强生等的抗新冠病毒疫苗。中国及俄罗斯的疫苗目前尚无法被承认而被登记在这个绿色证书上

对于欧盟主席··莱恩提出实施的这个绿色数字通行证书，的确，那些非常依赖旅游业的南欧的国家（如希腊和西班牙）自6月以来就一再重复要求，将此类工具落实到位的愿望，但法国或德国对此的态度，比较大的程度是相当的勉强。

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