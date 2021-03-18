欧盟与土耳其难民协议 安卡拉新思路

欧盟与土耳其难民协议签署了五年，安卡拉一再抱怨执行进度“缓慢”。如今，双方地缘政治关系恶化，埃尔多安总统提出“修订”思路。

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依照欧盟与土耳其在2016年3月18日签署的难民协议，布鲁塞尔承诺60亿欧元供土耳其用于接待350万叙利亚难民。作为交换，安卡拉保证阻止过境难民前往欧洲，避免出现新的难民危机，但面对双方关系紧张，这一协议的修订与执行似乎已受阻。

据本台RFI记者Anne Andlauer周四（2021年3月18日）发自安卡拉的报导，欧盟与土耳其难民协议签署五年之后，安卡拉显然对条文不满。实际上，埃尔多安总统在这一协议签署后不久，就开始提出批评。在金融层面，土耳其总统曾想让这笔60亿欧元直接入土耳其国库，而不是根据具体的难民人道项目逐案分配。埃尔多安声称，当前情况允许其对金援到位“缓慢”提出批评。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : L'UE est confrontée à une série de problèmes majeurs avec la Turquie, notamment le rôle d'Ankara dans les conflits en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh. © THIERRY CHARLIER AFP/File 法新社

安卡拉不满事出有因

这一协议还有政治上的附加条件，即豁免土耳其公民赴欧盟的申根签证，重启土耳其加入欧盟的谈判，调整欧盟与土耳其之间的关税。就以上几点，土耳其方面目前一无所获。当然，土耳其自2016年以来出现法制倒退，但埃尔多尔总统并不认同，尤其是安卡拉确实阻止了难民的开赴。因此，土耳其总统多次威胁要“撕毁”协议。不过，安卡拉最近降低了声调，而是提出予以“修订”。

安卡拉提出修订思路

埃尔多安​​​​​​​提出的“修订”思路，首先是想要获得更多金援。土耳其境内现有360万叙利亚难民，这对国家财政造成压力。而且，各种迹象都显示，大部分难民将不走了，至少不会很快就走。安卡拉希望对已实施的项目提供新的财政援助。土耳其想要与欧盟修订原协议的另一原因是，难民人流的结构发生了变化，叙利亚人已不再是过境土耳其的难民主流。

法广存档图片 ：土耳其总统埃尔多安 2020年3月9日 摄于布鲁塞尔 Image d'archive RFI : Le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'une rencontre avec le président du Conseil européen Charles Michel à Bruxelles, le 9 mars 2020. © REUTERS - Francois Lenoir 路透社

过去五年，在土耳其被捕的非法移民中，有三分之一是阿富汗人，紧随其后的是巴基斯坦人。埃尔多安一年前曾声称，要打开欧洲的大门。但当时涌到希腊边境，想要赴欧洲的难民人潮中，叙利亚人只是少数。

地缘政治关系的恶化

自2016年以来，欧盟与土耳其的关系在多项国际重大问题上出现恶化，尤其是与希腊之间发生的东地中海危机，还有塞浦路斯的现状。其后果是导致欧盟与土耳其之间关税同盟谈判顿足不前。欧盟成员国领导人预计下周召开峰会（2021年3月25日-26日），届时将再次探讨土耳其问题。他们已注意到安卡拉近期放缓了调门，但期待看到切实行动。