爱尔兰：卫生危机致男性遭家暴上升

爱尔兰自Covid-19疫情危机爆发以来，男性因遭家暴而求援的情况大幅增加。

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众多国家意识到，Covid-19病毒卫生危机所造成的附带伤害之一是家庭暴力的增加。其中针对妇女的家暴当然受到各方关注，但一些男性也在家受到心理上和肢体上的暴力伤害。

欧盟成员国爱尔兰的协会人士对Covid-19疫情危机导致其境内男性被家暴上升的情况感到不安。

Image d'archive RFI: Des passants dans une rue piétonne de Dublin le 31 décembre 2020 (image d'illustration). © AFP - PAUL FAITH 法新社

据本台RFI记者Emeline Vin星期天（2021年3月21日）发自都柏林（Dublin）的报道，«爱尔兰男性救助»协会(Men’s Aid Ireland )指出，自Covid-19疫情爆发以来，接到的求援电话增加了35%。这一协会有一条专用电话线便于遭到家暴的男性求援，但依照当前节奏，可能将无法应付。

爱尔兰于2021年元月第三次封城初期，有80通求援电话未能接下，原因是缺乏资源。更让协会人士感到不安的是，一些致电求援的男性，已处于接近要自残或要自杀的极度悲惨状态。

Image d'archive RFI : les rues de Dublin désertes pour la Saint-Patrick, la fête nationale, le 17 mars 2021. © AFP - PAUL FAITH 法新社

«爱尔兰男性救助»协会注意到，求援者的个人情况各不相同，各个年龄层都有。大多数是在40岁至55岁，但也有8旬老人；职业情况也各不相同，从工人到警察，也有工程师。其中95%，主要是由于女性伴侣造成的心理伤害。

男性求援升幅超过女性和儿童

男性因遭遇家暴而拨打求援专线的升幅高出女性和儿童求援专线，后两者的升幅分别在25%左右。«爱尔兰男性救助»协会呼吁都柏林当局予以更多关注，增加拨款。这一协会在2020年仅收到5000欧元的政府补贴。