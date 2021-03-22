法新社：英国制裁4名中国官员

3月22日，欧盟宣布正式制裁侵犯人权的中国官员和实体之后，英国随后也做出同样宣布，这是1989年北京天安门大屠杀事件后，英国再次制裁中共。拉布在议会上表示：我们的方法是与我们的国际合作伙伴一起谴责这些公然侵犯人权的行为。

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英国《卫报》评论说，欧盟和英国双双对大规模迫害新疆维吾尔族的中共高官实施制裁，说明他们跨越了政治困境（political rubicon）。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日曾在联合国人权理事会的一次视频发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆自治区以“工业化规模”发生。他说，新疆发生的事情已超出人们的想象。

法新社伦敦消息，英国外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）宣布了制裁措施，对4名中共政府官员以及一个新疆实体施资产冻结和旅行禁令。这是英国首次在本国“全球人权制裁”（Global Human Rights）框架下的行动。

跟欧盟一样，英国制裁的对象为：新疆维吾尔自治区公安厅厅长陈明国（Chen Mingguo）、中共高级官员王明山（Wang Mingshan）、王君正（Wang Junzheng），新疆维吾尔自治区前党委副书记朱海仑（Zhu Hailun）。被制裁的实体为新疆生产建设兵团公安局。

拉布说，中共广泛侵犯新疆人权的证据不容忽视，包括对新疆人进行大规模拘留、监视、酷刑和强迫绝育的报导。

英国外交部的声明写道，这些制裁是英国、美国、加拿大和欧盟集体行动的一部分，现在国际趋势是，越来越多的国家谴责中共的人权记录，例如有39个国家在联合国签署了一份相关的联合声明。

上个星期，美国对与侵犯香港民主的24名中共官员实施了制裁。