布林肯上任首访北约 提中国威胁挑战国际秩序

美国国务卿布林肯23日访问北大西洋公约组织时提及中国威胁，强调必须确保关注中国对国际秩序构成挑战，北约秘书长斯托尔滕贝格呼应国际合作应对中国崛起的安全隐忧。布林肯（Antony Blinken）上任后本周首访欧洲；在亚洲方面，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）也正访问中国，当中俄展现加强合作对抗西方社会时，美国与北约（NATO）也展示强硬立场。

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布林肯23日与北约祕书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）会面，除表达美国对北约的坚定承诺，扭转前政府时代的美欧疏离外，2人并多次提及中国及俄罗斯的威胁。

布林肯表示，美国坚决反对俄罗斯企图破坏北约联盟的行动，同样地也必须确保北约关注中国对以规则为基础的国际秩序所构成的挑战，而这也是北约2030年愿景的一部分。

斯托尔滕贝格在会中多次点名中国，警示当前出现巨大的全球挑战，包括俄罗斯侵略邻近地区、中国崛起产生的安全隐忧、全球出现恐怖主义及网路威胁、气候变迁等。

斯托尔滕贝格强调面对这些挑战，没有任何一个国家及大洲能独自应对，需要欧洲和北美一起合作，以应对中国的崛起以及俄罗斯的挑战。

北约近年来多次公开提及中国威胁，斯托尔滕贝格去年6月指中国国防支出名列全球第二，仅次于美国，中国拥有2000枚短、中、远程导弹，其中针对航空母舰的东风-21D中程弹道飞弹威力特别强大，“中国大量投资核子武器和洲际导弹，射程可及欧洲，北约盟国必须团结面对这个挑战”。

之后斯托尔滕贝格提出“北约2030”（NATO 2030）愿景以应对新科技、恐怖主义和中国在全球崛起的新战略概念，呼吁拥有30个成员国的北约联盟国“发展新科技的共同原则和标准”，以因应有关运用大数据和网路通讯的“颠覆性技术”安全挑战。

今年2月斯托尔滕贝格也在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）上指出：“中国的崛起在跨大西洋方面，对我们的安全、繁荣和生活方式带来潜在后果已是个确定的问题。”