欧盟扬言禁阿斯利康疫苗出口 德国总理默克尔力挺

欧盟执委会主席范德莱恩日前扬言，若欧盟无法优先获得配送，将禁止阿斯特捷利康药厂在欧盟境内生产的AZ疫苗出口。德国总理默克尔23日表态支持范德莱恩。

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25日举行的欧盟峰会将讨论阿斯利康药厂（AstraZeneca）与欧盟因AZ疫苗而日益加剧的龃龉，默克尔23日对此表示：“我支持欧盟执委会主席范德莱恩（Ursula von der Leyen），我们跟阿斯特捷利康药厂间有问题。”

欧盟官员不满英国和瑞士合资的阿斯利康对英国可完全履约，对欧盟却供应不足。

范德莱恩20日措词强硬提醒阿斯特捷利康：“我们有禁止按计划ihua出口的选项，这就是告诉阿斯特捷利康（AstraZeneca）：在你开始交货给其他国家前，得优先履行与欧盟的合约。”

范德莱恩说，阿斯利康原本承诺，今年第一季要供应欧盟9000万剂疫苗，目前仅供应30%。

欧盟指控英国，为了成功接种疫苗，执行只做不说的出口禁令，英国首相约翰逊（Boris Johnson）领导的政府强烈否认。

针对欧盟扬言禁止AZ疫苗自欧盟出口，英国也予以警告。默克尔说，她和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）与强生已讨论这项争议，本週稍晚举行的欧盟峰会将磋商这个议题。