研究显示：AZ与辉瑞疫苗混用安全有效

2021年2月23日，西雅图校园VA Puget Sound VA Puget Sound Health Care System 一个容器中展示的用于注射辉瑞疫苗的针筒。

西班牙18日公布的初步研究结果显示，一项COVID-19疫苗混用研究发现，对已接种第一剂AZ（阿斯特捷利康）疫苗的人士，再施打一剂辉瑞疫苗，不仅高度安全又有效。

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中央社报道：西班牙政府支持的卡罗斯三世卫生研究所（Carlos III Health Institute），针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）进行混合疫苗（Combivacs）研究。

参与这项研究的约670名18至59岁志愿者，都已接种第一剂阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（简称为AZ疫苗）。

受试者被分为两组，其中约450人额外施打一剂辉瑞（Pfizer）疫苗，其馀约220人则是不接种另一支疫苗的对照组。

研究发现，相较于只施打一剂AZ疫苗的对照组，后来加打一剂辉瑞疫苗的受试者血流内IgG抗体含量高出30至40倍。

与此同时，受试者在加打一剂辉瑞疫苗后，体内的中和抗体量增加7倍，比接种第二剂AZ疫苗后观察到的双重效果还要高出许多。

研究领导人之一坎平斯（Magdalena Campins）博士指出，仅有1.7%受试者报告出现严重副作用，这些副作用仅限于头痛、肌肉疼痛和一般性不适。

另据法新社报道：美国科学家所做的最新研究显示，辉瑞（Pfizer）&BNT、莫德纳（Moderna）两款COVID-19疫苗，对最先出现于印度的两种变异病毒仍高度有效。

但这类实验室的研究无法预测实际情况的有效性，因此仍须透过其他研究加以验证。

这份由纽约大学葛罗斯曼医学院（NYU Grossman School of Medicine）与纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Medical Center）进行的实验室研究，尚未刊于同侪审查的期刊上，因此被认为只是初步研究。

这份研究的资深作者蓝道（Nathaniel "Ned" Landau）告诉法新社：我们发现疫苗抗体面对变种病毒时会略弱，但也没弱到哪去，因此我们认为疫苗还是很有保护效力。