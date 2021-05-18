西班牙遣返一半儿入境非法移民

8000多名摩洛哥偷渡客在一日间涌入西班牙在非洲的飞地休达。西班牙媒体称，摩洛哥故意放任人民偷渡，目的是外交报复西班牙。 西班牙内政部表示：他们已经遣返了4000人。西班牙内政部宣布增派警力，以面对成千上万来自邻国摩洛哥移民的突然涌入。

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双方分别召见了大使，表达极为的不满。面对大批非法移民入境，西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)取消了巴黎的行程，来到休达(Ceuta)和梅利利亚(Melilla)两个直辖市，以协助控制摩洛哥非法移民入境西班牙。

西班牙与摩洛哥的外交翻脸，始于今年4月下旬。当时，摩洛哥媒体突然发出独家报导，指控西班牙政府“恶意介入摩洛哥内政”，涉嫌秘密收治染上新冠病毒的“西撒哈拉叛军领袖”布拉希．加利（Brahim Ghali）。

现年71岁的加利，是西撒哈拉独立武装“波利萨里奥阵线”的秘书长，也是“阿拉伯撒哈拉民主共和国”的总统——自认西撒哈拉是主权独立的波利萨里奥阵线，自1970年代末期就一直寻求“独立建国”；但邻近的摩洛哥与毛里塔尼亚却同时主张拥有西撒哈拉的统治主权。

三方因此爆发了超过15年的“沙漠混战”，一直到1991年才接受联合国的调解停火，但西撒的独立自决公投却一直停滞不前，摩洛哥王国也始终没有完全放弃对西撒哈拉的主权立场。

波利萨里奥阵线与摩洛哥的“休战对峙”，一直持续到2020年12月——摩洛哥王国突然以“波阵恐攻袭击摩洛哥建筑工人”为由，重新发动了沙漠战争；同一时间，时任美国总统特朗普也在女婿库许纳的安排下，出人意表地承认“摩洛哥拥有统治西撒的合法主权”——一时间的国际大乱虽让摩洛哥得以趁势进击，但全球疫情中无人知晓的沙漠战争却自此蔓延开来。

在西撒哈拉冲突持续进行的同时，长期扶植波阵、意图以之制衡摩洛哥的“背后靠山”阿尔及利亚，也持续支持著撒哈拉威独立运动，甚至权力庇护着波阵71岁的领导人加利。不料，今年春天，加利却染上了新冠，病况据说达到重症，因此阿尔及利亚情报机关这才秘密安排他“出国急救”。