拜登普京峰会今先铺路 显有缓解姿态

美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫将于周三夜间在冰岛举行会谈。两国尽管关系冷淡，但仍在争取就双方总统举行峰会取得一致。目前布林肯与拉夫罗夫均因出席北极理事会8国外长会议而造访冰岛。几近同时，有消息报道美国打算免除对北溪二号管道公司(Nord Stream 2 AG)的制裁，该公司负责监督该管道的建造。俄罗斯官方对此消息称有助于两国关系正常化。

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美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫将举行北极会谈，为美俄峰会做准备。据路透社今天报道称，俄美两国在出席雷克雅未克八国外长会议期间进行这次面对面会谈，将是拜登1月就任美国总统以来两国最高级别会晤。鉴于两国现有的对抗关系，这次会议取得的直接成果可能不大，但或将为下月的两国领导人峰会铺路。

举行峰会的建议由白宫在上个月提出，但尚未达成公开一致。俄罗斯的生意人报(Kommersant)周一援引政府消息人士的话称，瑞士有可能作为会晤地点。

据美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)说，布林肯和拉夫罗夫将在北极理事会会议结束后，于周三夜间举行会晤。

据国际文传电讯社消息说，俄罗斯副外长里亚布科夫(Sergei Ryabkov)周三表示，如果美国豁免对北溪二号管道(Nord Stream 2)负责企业的制裁，将有助于两国关系正常化。里亚布科夫发表上述谈话之前，美国新闻网站Axios称，美国打算免除对北溪二号管道公司(Nord Stream 2 AG)的制裁，该公司负责监督该管道的建造。该报道并指出，俄罗斯总统普京的盟友、北溪二号管道公司执行长Matthias Warnig的相关制裁也将免除。

该报道称，资助该管道项目的俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)及其西方合作伙伴都急于完成该项目，目前进度已经达95%。

就布林肯访冰岛将会俄国外长，为美俄总统峰会铺路，中央社今天报道称，随着美俄关系正处于冷战结束以来最低点，会前声明并未替两国期望让紧张局势降温带来好预兆。

拜登（Joe Biden）今年3月称普京（Vladimir Putin）是个对政敌冷酷无情的“刽子手”，促使俄国政府将驻美大使安托诺夫（Anatoly Antonov）召回莫斯科，以商议俄美未来关系。安托诺夫迄今尚未返回美国。美国随后以莫斯科坚决否认的“恶意”活动为由实施制裁，并驱逐俄罗斯外交官，俄国随后采取相同手段报复，稍后又禁止美驻俄大使馆雇用当地员工。

该报道说，有鉴于此，美俄外长会谈取得立竿见影的成果可能不大，但仍可为下个月举行的美俄总统高峰会铺平道路。

布林肯在雷克雅维克召开记者会说：“我们对北极地区部分军事活动增加感到担忧。那会增加意外事故的危险或可能性…破坏该地区和平与永续未来的共同目标。我们需要避免北极地区军事化。”

拉夫罗夫17日警告西方国家勿争夺北极主权，他在莫斯科召开记者会指出：“长期以来，大家都很清楚，这是我们的领域，这是我们的土地。我们有责任确保我们的北极海岸安全。”拉夫罗夫也指责挪威“试图证明北约进入北极的必要性”，同时坚称俄罗斯在这个地区的军事活动“绝对合法”。