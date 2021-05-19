欧盟同意开放打完疫苗者入境 预计21日正式通过

消息人士表示，欧洲联盟成员国5月19日同意，将对已完整接种新冠疫苗的旅客重新开放欧盟边界；欧盟各国部长21日将正式通过相关建议。

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法新社报导，外交官们说，依据新规定，旅客若能证明已接种过规定剂量且获得欧盟批准的疫苗，将可入境欧盟。

除此之外，欧盟外交官员也同意放宽安全国家的认定标准，在两周内，人口10万人中新型冠状病毒感染新增确诊患者低于欧盟平均值，即每10万人出现25例，放宽至75 例。此举将允许更多地方的旅客进入欧盟。

现行安全国家名单上只有澳洲、以色列、新西兰、卢望达、新加坡、韩国和泰国7个国家，中国则须北京同意互惠后才会被纳入。

路透社报导，预料欧盟本周或下周就会列出新名单。而根据欧洲疾病预防管制中心（ECDC），英国与其他数个国家将符合新标准；美国虽不符合，但欧洲仍欢迎已接种疫苗的美国人。

一名欧盟外交官说，英国境内的印度变异病毒病例也得纳入考量，不过欧盟个别国家已自行制定政策，像葡萄牙17日起已对英国旅客解除一项实施4个月的旅行禁令。

另外，欧盟成员国也同意设立同步紧急应变机制，以因应某个非欧盟国家突然出现COVID-19新变异病毒时，可快速暂停让来自该国的旅客入境。

自2020年3月起，27国组成的欧盟规定各国旅客若非必要禁止入境，只有少数感染率低而被认定安全的国家除外。同时，会员国同意建立协调一致的紧急机制，以在因变异病毒出现后而使疫情迅速下滑，立即终止来自第三国人入境的许可。