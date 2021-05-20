曾染新冠病毒 英威廉王子今接种疫苗

去年曾染疫的英国威廉王子接受首剂新冠疫苗接种。王室继承人顺位中排名第二、现年38岁的威廉王子在推特上表示，他是在本周稍早接受疫苗接种，并附上他在伦敦科学博物馆接种疫苗的照片。威廉王子是英国女王伊丽莎白二世的孙子。其他王室成员也已经公布他们已接受疫苗接种，包括现年95岁的女王及查尔斯王储。

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据路透社今天报道说，英国威廉王子周四透露，他已经接受第一剂的新冠疫苗接种；威廉王子去年曾经感染新冠病毒。

据威廉王子在推特上表示，“我在周二接受首剂疫苗接种，”他写道。“所有推动疫苗接种的人，对于你们已经完成且持续推动的工作表达至高谢意。”

据该报道，威廉王子去年4月染疫，和他父亲查尔斯王储染疫时间相去不远，但这件事他一直保密到11月。据媒体称，他不希望惊动任何人，他当时受到病毒严重打击。

其他王室成员也已经公布他们已接受疫苗接种，包括现年95岁的女王及查尔斯王储。女王先前表示，疫苗注射相当迅速且不痛，她鼓励大众跟进施打，称那些怀有疑虑者该为他人着想。

路透社说，英国已经有近3,700万人接受首剂疫苗接种，施打速度在全球名列前茅，目前所有超过34岁的人都可以接受疫苗接种。