欧盟给《欧洲健康通行证》开绿灯

欧洲议会议员和成员国已就《欧洲健康医疗通行证》达成协议，该协议应于7月1日生效。费加罗报20日晚间指出，尽管全球发生新冠病毒大流行，但今年夏天在欧盟境内的出行仍可畅通无阻。

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欧盟司法专员雷因德斯（Didier Reynders）在推文中说：“通过了：我们就委员会关于获得欧洲新冠病毒数字证书的提议达成了协议。”

欧盟专员雷因德斯祝贺说， “我们在创纪录的时间内实现了这项新工具，以维护所有欧洲公民的自由通行”。 欧委会主席冯德莱恩强调说，该证书将是“恢复整个欧盟安全便捷旅行的关键要素”。 欧洲议会和27个国家的代表在第四轮谈判结束时达成了一项妥协；这些谈判在时间表的压力下，以加快的速度进行。

经济上最依赖旅游业的国家已经等待这项健康通行证很久了，最初是由希腊提出建议。这份欧洲健康证明旨在提供一个统一的框架，以方便欧盟公民今年夏天在欧盟内的旅行。

它包含一个QR CODE码，这里面资料表明持有人已接种疫苗，已通过阴性测试，或者是他在感染新冠病毒后，具有免疫力。欧洲议会议员最初要求免费病毒检测，但一些成员国由于对其造成的公共财政成本负担，而反对采取这一措施。

根据法新社看到的文本指出，达成的折衷方案提到需要“负担得起的和可做到”病毒检测，并且欧盟委员会承诺亿欧洲的资金来动员1亿欧元购买测试剂，购买这种“紧急援助工具”，并在必要时额外追加1亿欧元。

欧盟一组织主席修罗指出，能够获得负担得起的测试对所有欧洲人来说非常重要，他们将在接下来的几周和几个月内等待接种疫苗。然后 他们也必须能够旅行”，

但是27个国家强调这是一项国家能力，想要保持这种可能性，例如在出现一种变种病毒的情况下。 案文规定，成员国“不得施加额外的旅行限制”，例如要求检测，或实施14天的检疫隔离，“除非它们对于保护公共健康是必要且相称的”。

议会谈判员，西班牙的欧洲议员亚吉拉在一项记者会上指出，健康通行证在计划于下周一和周二在布鲁塞尔举行的领导人峰会的讨论项目排序单上。 该协议还将必须经由议会批准，欧盟的下一个会期定于6月7日至10日在斯特拉斯堡举行。 这样，它就可以“在7月1日生效”，

除了政治谈判之外，欧洲证书制度还需要与各国进行技术测试，以验证其互操作性。 此阶段不涉及使用真实数据或公民参与。

欧委会指出，但从6月1日起，如果成员国准备就绪，它将可以在实际条件下开始使用该系统。

至于是否把个该证书纳入到他们国家的跟踪的应用软件中（例如法国的做法），或者是否使用一种单独的应用软件，这最后还是由成员国自己决定。