法军总参谋长：世界秩序正围绕美中竞争重组，所有国家都将被迫站队

《费加罗报》5月22日刊登的对法国军队总参谋长弗朗索瓦·莱科因特雷（Francois Lecointre）的专访中，后者表示，“我们正在走向世界秩序的重组，其围绕着美国和中国之间的竞争而展开。在这次重组中，世界上所有国家都将被迫选择立场。” 他说，“法国和欧洲必须通过依靠战略伙伴来代表一条平衡的道路。”

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在莱科因特雷看来，到2030年，冲突的风险将增加。紧张局势将比当下更加严重，升级的风险更大。他指出，“在冷战结束时，一些人天真地认为，‘历史已经终结’，不会再有重大冲突发生。但在一些发展中国家，特别是在阿拉伯-穆斯林世界，已经有了内部挫折的种子”。其还表达了对被视为主导和霸权的西方世界的反对。莱科因特雷称，“这种挫折感导致了对复仇的渴望。我们在21世纪初看到了后果，然后是在法国发生的袭击事件”。他说，“我们将在未来很长一段时间内看到他们。这种危险对我们的社会来说是可以立即感知的，因为它以恐怖主义的形式表现出来。”

莱科因特雷称，“区域行动者也将他们的一些要求建立在激化的民族主义之上。除了这些威胁之外，非洲还有其他现象：人口失衡、气候变化和当地大多数国家的民主制度明显困难。国家的软弱导致了越来越多的危机。没有理由相信这种不稳定会在十年或二十年后结束”。莱科因特雷续指，“除了这些危险之外，不受约束的大国重新崛起，挑战稳定和国际法同样促成风险”。他称，“这些国家显然首先是俄罗斯和中国，但也包括伊朗等区域性大国”。

莱科因特雷说，“我们正在走向世界秩序的重组，其围绕着美国和中国之间的竞争而展开”。他认为，“在这次重组中，世界上所有国家都将被迫选择立场。这将是非常困难的，这正是因为法国和欧洲都对此没有兴趣。即使不存在质疑我们与美国关系的问题，这一点至关重要；我们也决不能让自己被卷入中国和美国之间可能出现的无差别的对抗”。在他看来，“法国和欧洲必须通过依靠战略伙伴来从中代表一条平衡的道路”。

莱科因特雷谈到，欧洲正在努力设想其战略自主权。他承认，“的确，这是非常困难的。欧洲是建立在单一市场和单一货币之上的。归根结底，这是一种最低限度的共同点的形式”。他提及，“构建一个共同的政治认同，在短期内无疑更难实现。我们正处于一个转折点。要么欧洲停留在原地，最终将从国际舞台上消失。或者说，它将能够对其公民的安全期望做出回应。莱科因特雷强调，欧洲的下一步将是在国防方面的努力。”

另就俄罗斯对欧洲构成怎样威胁的问题，莱科因特雷说，“首先，有乌克兰的具体事例。我们必须考虑到东欧国家面对俄罗斯大规模重新武装的现实而产生的恐惧。在潜艇和外大气层空间，俄罗斯，像中国一样，正在成为一个极其激烈的竞争者。我们需要找到相处的方式”。他续指，“但今天，我们正处于拒绝这一规定的阶段。这种对峙是危险的。然而，莫斯科继续想通过在数字技术和影响力领域采取行动来削弱我们的民主模式。这种危险表现在国家领土上。”

莱科因特雷说，“在我们有利益的地方也可以看到。今天，俄罗斯、土耳其和中国在非洲的存在是令人担忧和破坏稳定的。中国的态度是征服资源和采取立场影响大陆平衡”。针对在这种情况下，信息战会不会变得更为重要的问题，他表示，“这是一个核心问题”。莱科因特雷说，“我们的敌人将尽其所能，破坏我们国家和国际行动的民主基础。其补充说，最近的事件表明，他们毫不犹豫地干预选举进程，或在媒体和社交网络上传播有关我们军事行动的虚假信息。面对这种情况，军队必须能够发现攻击，并在攻击涉及其在国家领土之外的行动时采取行动。我们可以通过谴责操纵行为、恢复真相或反击敌人的宣传，特别是在网络领域的宣传来做出回应。”

针对在混合战领域，法军的目标是什么的提问，莱科因特雷说，“每当一个新的领域向人类活动开放时，它很快就会成为一个冲突的领域。我们的对手使用混合战略，在大约十年后肯定会产生一段额外的风险。”他说，“在这些新领域，很难对侵略者进行定性，也很难设定红线。这就是为什么我们必须能够自主地观察、分析和理解那里正在发生的事情。我们的军事活动不能没有太空来进行通信、观察或定位。”他补充说，“一个主要的挑战将是，面对某些大国，特别是中国和俄罗斯，发展破坏、阻碍甚至摧毁太空资产的能力，保持我们在太空的机动自由。我们还必须保持我们在深海的行动自由。”

莱科因特雷说，“在深海中，我们也必须保留行动的自由。在网络方面，我们必须能够做出反应，包括进攻，并保持对我们日益数字化的战斗资产的永久控制”。他谈到，“混合战并不限于这些领域。还有利用法律作为权力的工具、经济领域、社会领域......例如，土耳其利用移民杠杆，就像它利用经典的军事工具一样多。我们的对手不认为和平时期和战争时期有什么区别”。

莱科因特雷说，“他们看到了一种连续性，一种永久的对峙。按照共和国总统的要求，增加我国军队实力的军事计划法的目标之一是能够承担权力关系，必要时在所有这些领域作战。”莱科因特雷在采访中还就法国和欧洲军队在萨赫勒地区的军事介入和合作及前景，近期发生的一些退休法国将领和军事人士发表联名信的事件等问题加以了回应。