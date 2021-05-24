美国呼吁白俄罗斯立即释放劫持记者 欧盟峰会商榷制裁白俄罗斯

美国国务院就白俄罗斯记者普罗塔塞维奇被逮捕事件发表公告，呼吁白俄罗斯立即释放被截获的记者，欧盟也将在周一周二两天的布鲁塞尔峰会上商讨如何对白俄罗斯进行进一步的制裁。

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美国国务院周一发表公告对白俄罗斯为了逮捕一名白俄罗斯公民或劫持欧洲客机的行为加以强烈的谴责。

联合国旗下的国际航空组织表示白俄罗斯强迫客机降落事件违背了有关国际航空规章的芝加哥公约。

一名在飞机上的目击者向法新社表示，很明显，普罗塔塞维奇十分害怕，他向乘客们表示，他将很可能面临死刑判决。

5月24日开幕的为期两天欧盟理事会峰会将讨论如何对白俄罗斯进行进一步制裁，欧盟此前针对白俄罗斯总统卢卡申科的制裁导致白俄罗斯越来越靠近莫斯科，包括法国，德国在内的欧盟成员国都对白俄罗斯的动用军机劫持民航飞机事件进行了强烈的谴责，波兰将此行为评论为是国际恐怖事件。北约呼吁对劫机事件的整体过程进行彻底调查。拉脱维亚与给予普罗塔塞维奇避难权的立陶宛呼吁国际航班不再飞跃白俄罗斯上空。

白俄罗斯媒体引述明斯克机场消息，炸弹预警是白俄罗斯军机进行强迫迫降的原因，由总统卢卡申科本人亲自下令，严查之后，才发现是虚惊一场。立陶宛机场向法新社表示他们从明斯克机场获得了同样的信息。

2020年夏天因抗议总统选举不公而在白俄罗斯爆发的大规模示威抗议活动在四人死亡以及数百人遭到逮捕之后逐渐陷入低谷，白俄罗斯当局逮捕了大量参与抗议活动的人士以及媒体记者。

现年26岁的普罗塔塞维奇是白俄罗斯反对派备受欢迎的社交媒体『电报』频道NEXTA的创建人之一，该媒体大量报道了民众的反政府抗议活动和当局的镇压行径，成为白俄罗斯民众最主要的政治信息来源，去年十一月，他与另外一位该频道的创建者被相当于克格勃的白俄罗斯安全局列入参与恐怖分子活动名单。当局给他安置的罪名是“组织大规模骚乱、扰乱社会秩序和煽动社会仇恨”。

除了白俄罗斯议题之外，为其两天的欧盟峰会还将讨论新冠疫情以及欧盟尤其是西班牙的新一轮移民问题。