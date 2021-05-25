欧盟要世卫继续研究新冠疫源所有假设

世界卫生组织公布中国疫情溯源调查报告后， 欧洲联盟星期二在世界卫生大会讨论疫情防范项目时要求世卫组织继续研究所有假设，并需定期向会员国说明。

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世界卫生大会（WHA）星期二进入第2天议程，讨论突发公共卫生事件防范与应对，会员国听取包括新冠「大流行防范和应对独立小组」（IPPR）以及突发卫生事件独立监督委员会等提出报告。

中央社报道，世卫组织今年3月3公布对国际专家组赴中国实地考察新冠病毒的溯源调查报告，专家评估病毒传人的4个路径，分别是「极不可能」通过实验室传人， 「比较可能至非常可能」是经中间宿主传人、「可能至比较可能」从原始动物直接传人、「可能」通过冷链食品传人、

欧盟在讨论议题时发布声明，呼吁世卫组织继续研究疫情起源，并要求世卫组织继续研究疫情起源的所有假设，且要求世卫组织提出明确时间表，定期向会员国说明进展。

欧盟表示只有彻底调查病毒起源及如何在人类中的传播，才能协助世界充分理解和控制传播，为未来做好预防和准备。另外欧盟支持一项国际大流行条约，藉此增强全球面对未来大流行的抵御能力。并强调，地图上应该没有空白，全世界都应该能受益于世卫组织的指导，并共同做出贡献。

美国、澳大利亚及加拿大等14国曾发布联合声明指国际专家对疫情起源研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的资料及样本，因此当时世卫秘书长谭德塞说将尽快讨论第二阶段调查工作。