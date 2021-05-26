白俄罗斯:战机截异议记者囚其女伴

欧盟27国元首和政府首脑本周峰会讨论的首要议题，是白俄罗斯出动战机空中拦截已流亡境外的异议记者Roman Protassevitch。与此同时，莫斯科传出消息说，Roman Protassevitch的俄罗斯女友也已被明斯克当局囚禁。

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据本台RFI法文网2021年5月26日周三报道，继白俄罗斯当局以令人难以置信的方式，在空中拦截了一名已经流亡境外的异议记者罗曼（Roman Protassevitch）之后，明斯克司法当局现在又囚禁了这位异议记者的俄罗斯女伴索菲娅·萨佩嘉（Sofia Sapega）。

白俄罗斯方面指控异议记者罗曼（Roman Protassevitch）于2020年8月至9月间，当地民众涌上街头抗议卢卡申科总统再度当选时，犯下严重罪行。

RFI Image Archive : Sofia Sapega, la compagne russe de l'opposant biélorusse Roman Protassevitch, a été également arrêtée lors du détournement d'avion sur MInsk, lundi 23 mai 2021. via REUTERS - Telegram Channel "Zheltye Slivy / RFI Image Archive

据本台RFI记者让-迪迪埃（Jean-Didier Revoin）发自莫斯科（Moscou）的消息，身陷囹圄的索菲娅·萨佩嘉（Sofia Sapega）通过社交媒体中发布了一段视频。她表示，自己的情况尚好，得到了警方的善待。其律师告知，因被控犯罪，异议记者罗曼（Roman Protassevitch）的女伴已遭拘留，为期两个月。

欲加之罪何患无辞

与此同时，白俄罗斯调查委员会将继续调查这位俄罗斯女公民 – 维尔纽斯法律专业大学生，在2020年8月至9月间所犯下的罪行。白俄罗斯当时爆发大规模民众示威，抗议卢卡申科总统再次当选。索菲娅·萨佩嘉（Sofia Sapega）的母亲对以上指控表示异议，强调她的女儿当时在立陶宛首都维尔纽斯。

在现阶段，很难了解更多，因为被告律师与白俄罗斯检方签署了一项保密条款。但他明确，他顾客的权益将继续得到保护。莫斯科方面也没有更多有关索菲娅·萨佩嘉所受指控得细节，不过，俄罗斯外交当局强调，其领事得以会晤处于囚禁中的被告。

RFI Image Archive : Belarus sparked international outrage by dispatching a fighter jet Sunday to intercept a Ryanair flight from Athens to Vilnius carrying wanted reporter Roman Protasevich, 26, and his girlfriend Sofia Sapega. © ONLINER.BY - AFP/ RFI Image Archive

Roman Protassevitch是一名流亡立陶宛的白俄罗斯异议记者，现年26岁。他与其俄罗斯女友索菲娅·萨佩嘉（Sofia Sapega）于星期天（2021年5月23日）一起在明斯克被捕。他们当时搭乘了一架瑞安航空（Ryanair）的客机，从雅典（Athènes）飞维尔纽斯（Vilnius）的途中，在白俄罗斯领空遭一架战斗机拦截。这架瑞安航空的民航客机之后被迫在明斯克降落，白俄罗斯当局随后逮捕了这名异议记者及其女友。