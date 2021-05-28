德国承认在纳米比亚殖民时期实施了 "种族灭绝"

柏林周五首次承认，在1884年至1915年的殖民时代，在纳米比亚对赫雷罗人和纳马人实施了 "种族灭绝"。德国因此从其他前殖民地国家中脱颖而出，不少前殖民国家仍然不愿意承认自己的过错，有时甚至不愿意承认自己的罪行。据本台报道称，德国的这一宣布是德国与纳米比亚两个国家之间长期谈判的结果。不过，德国承责不与赔偿挂钩，但德国将对纳米比亚提供专项资金，帮助基础设施建设。

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据本台报道说，德国今天承认在殖民时期对纳米比亚进行了 "种族灭绝"。经过五年多漫长而艰苦的谈判，才达成了协议。据德国外交部长海科-马斯说：我们现在将正式指称这些事件为：种族灭绝。

德国从1884年开始成为纳米比亚的殖民国家，在二十世纪初用暴力残酷镇压了赫雷罗和纳马部落的叛乱，采用了大规模屠杀，以及施用集中营关押镇压的种族灭绝方法。数以万计的人成为了受害者。

据德国外长马斯说："我们将请求纳米比亚原谅我们所犯下的暴行。德国总统施泰因迈尔可以在纳米比亚议会面前正式做这样的道歉。”

德国对种族灭绝的承认并不导致赔偿，也不为赔偿开路。但德国计划在未来30年内将支付11亿欧元，以支持赫雷罗人和纳马人的基础设施建设项目。该协议仍需得到两国议会的批准，这将在9月德国大选前在联邦议会进行。