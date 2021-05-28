盟批准辉瑞疫苗扩大施打12至15岁青少年 法国现等卫生管理局意见

欧洲已批准将辉瑞疫苗的施打扩大到12至15岁的青少年。 法国现在则需等到法国卫生管理局（HAS）的意见，预计下周出炉 。

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继加拿大和美国之后，现在轮到欧盟批准对青少年施打辉瑞新冠疫苗开绿灯。 辉瑞/ BNT疫苗早就已被批准可以给年龄在16岁以上的青少年开打疫苗。现在轮到那些年龄层12至15岁的儿童使用。

这一点不足为奇，因为辉瑞公司在这个年龄段的研究结果是不错的。 根据《新英格兰医学杂志》上发表的研究报告指出，该疫苗在青少年中的安全性及其有效性是相同的，甚至比在年轻人中所观察到的结果还要好。

报告的作者比较了在1 131名12至15岁的青少年中接受两剂疫苗（与成人使用相同数量和接种时间表）的结果，以及在1,129例接受了安慰剂（也就是生理食盐水）的青少年中得到的结果。使用同一方案从16-25岁年龄层年轻人收集的数据。

与成年人一样，主要的副作用是轻度的免疫原性反应（是在预期中的免疫反应的征兆）：也就是，注射部位产生疼痛感、感觉疲劳，和头痛等症状。在第二次注射时，它们的反应会更强烈。

接种疫苗后未诊断出新冠病毒的病例（安慰剂组为16例），中和抗体的产量是年轻人的1.8倍。 但是，该数据不允许发表关于传播的功效（尤其是未调查无症状感染的功效）或保护期的声明（该试验于2020年7月开始）

加拿大在5月5日是世界上第一个批准辉瑞用于青少年的疫苗的国家，但直到上周末才为他们开设了医疗中心。 在5月10日获得紧急授权的美国，青少年疫苗接种已于13日开始，已有超过250万名12-15岁的年轻人接受了至少一剂疫苗接种！

其他人则已经开始在小儿科人群中进行试验。 在一项涉及3,700名12至18岁青少年的试验后，莫德纳疫苗特别显示了出色的安全性和疗效数据。辉瑞同样也在3月份，针对6个月至11岁年龄层的儿童进行了试验，旨在在美国和欧洲招募4600多名参与者，以期在2022年初取得预期结果。

法国仍然必须等待法国高等卫生机构的意见，该意见有望“在下周内出炉”。 在法国和世界范围内，这不仅是考虑疫苗的安全性和有效性的问题，而且还要考虑疫苗的策略和剂量的可获得性。