劫持客机事件 美国重启对9家白俄国企封锁制裁

针对白俄罗斯卢卡申科政权5月23日出动战斗机迫降民航航班，以逮捕独立记者和其同伴事件，白宫发言人普萨基（Jen Psaki）5月28日宣布，2021年6月3日起，美国将重新对9家白俄罗斯国有企业实施全面封锁和制裁。

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白宫周五发表的声明写道，“白俄罗斯以虚假理由迫使在欧盟两个成员国之间旅行的瑞安航空的商业航班强行改道，随后将白俄罗斯记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）带走并逮捕，这是对国际规范的直接侮辱”。声明称，“这些事件是在卢卡申科政权对白俄罗斯人民对民主和人权的渴望的镇压浪潮不断升级的情况下发生的。为了回应5月23日的事件和卢卡申科政权对基本自由的持续攻击，美国正在采取以下行动。”

白宫介绍称，“美国已经在联合国、欧洲安全与合作组织（OSCE）、国际民用航空组织（ICAO）、七国集团（G7）和北约组织（NATO）加入对5月23日事件的公开谴责。我们将继续在这些机构倡导对卢卡申科政权的行动，因为其冒犯了国际规范，破坏了民主和人权。”声明指，“国务院已向美国公民发出4级‘请勿旅行’警告，敦促他们不要去白俄罗斯旅行。联邦航空管理局已经发布了一份飞行员通知，警告美国客运公司在考虑在白俄罗斯空域飞行时要特别小心。”

白宫称，“2021年6月3日，美国将重新对9家白俄罗斯国有企业实施全面封锁制裁，这些企业此前在财政部的一系列一般许可下获得了宽限。由于这项措施，美国人将被禁止与这些实体、其财产或其财产利益进行交易。”白宫表示，美国与欧盟及其他伙伴和盟国协调，正在制定一份针对卢卡申科政权主要成员的定向制裁清单，这些成员与持续的侵犯人权和腐败、2020年选举造假以及5月23日的事件有关。白宫称，“财政部将制定一项新的行政命令供总统审查，该命令将为美国提供更多的权力，对卢卡申科政权的成员、其支持网络以及那些支持腐败、滥用人权和攻击民主的人实施制裁”。

美国司法部，包括联邦调查局，正在就此事与欧洲同行紧密合作。美国还将暂停对2019年美国-白俄罗斯航空服务协议的酌情适用。白宫称，“我们与我们的伙伴和盟国一起采取这些措施，以追究该政权对其行为的责任，并表明我们对白俄罗斯人民的愿望的承诺。我们呼吁卢卡申科允许对5月23日的事件进行可信的国际调查，立即释放所有政治犯，并与民主反对派领导人和民间社会团体进行全面和真正的政治对话，致使在欧安组织的主持和监督下进行自由和公平的总统选举。”