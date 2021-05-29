普京不遗余力支持卢卡申科却各有所图

白俄罗斯总统卢卡申科周五短暂访问了俄罗斯，在白俄罗斯为了抓捕持不同政见记者而军事行动劫持国际航班，遭到国际社会普遍谴责备受孤立之际，卢卡申科获得俄罗斯总统普京不遗余力的支持。普京邀请卢卡申科在黑海总统度假属地游泳显示亲密，但普京乘机施加压力，推动与白俄罗斯政治经济融合的计划。专家评论认为，双方的代价是：卢卡申科必须接受俄罗斯融合计划，而普京也要罩住他的小盟友无法无天行为，并使其合法化。

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据本台报道，在瑞安航空劫机丑闻之后，白俄罗斯总统亚历山大卢卡申科在国际舞台上比以往任何时候都更加孤立，他于5月28日星期五访问了俄罗斯索契，与他的同僚弗拉基米尔-普京会面。在欧洲批评者的抨击下，卢卡申科在索契能够指望得到普京的热烈欢迎。确实，"我很高兴见到你，"俄罗斯总统在欢迎他来到他的夏季住所时说。克里姆林宫主人甚至承诺让他的客人在黑海中游泳。普京甚至说，"水越来越暖和，我认为这将有助于我们会议的结果。"

普京与卢卡申科的会面，当然也提到了瑞安航空航班的事件。据卢卡申科说，他带来了能够证明明斯克提出的理论合理的文件：炸弹威胁促使白俄罗斯当局劫持了有记者和持不同政见者罗曼-普罗塔塞维奇及其同伴乘坐的飞机。在这次行动中，他们被逮捕。

卢卡申科对普京说，”你会明白发生了什么，“ 卢卡申科称，有人企图破坏白俄罗斯的稳定，正如2020年8月的情况一样。"对于卢卡申科来说，毫无疑问，他指控西方国家在背后捣鬼。

据本台的报道称，如果普京不放弃对卢卡申科的支持，就会有代价。普京已经提到：他希望俄罗斯和白俄罗斯的联合项目上取得进展。多年来，俄罗斯一直在推动这种经济和政治一体化，但卢卡申科一直不愿意。据普京满意地说，"我们正在一步一步地做，考虑到了白俄罗斯和俄罗斯的利益。我们正在缓慢但坚定地朝着这个方向前进。而这项工作已经为我们的公民带来了具体的成果。"

据评论认为，被逼到墙角，越来越被孤立的白俄罗斯总统可能不得不接受东道主提出的条件。因此，索契的海水浴场可能会让白俄罗斯总统损失惨重。

据法国巴黎政治学院讲师、雅克-德洛尔研究所副研究员西里尔-布雷特(Cyrille Bret)认为，"当然白俄罗斯国家不会消失，"西里尔-布雷特(Cyrille Bret)继续说，俄罗斯和白俄罗斯之间的这种 "加强的联合 "是 "一条基于文化、历史和语言事实以及两个国家和两个政权之间共同利益的海蛇 un serpent de mer项目"。

但Cyrille Bret在这个计划中看到了普京对卢卡申科的一个 "警告"。雅克-德洛尔研究所该研究员观察到，卢卡申科的白俄罗斯正在坚持自主战略，而该战略经常使俄罗斯陷入困境，特别是要让那些不太合法的做法变得合法化。普京的信息很明确：如果卢卡申科继续把既成事实放到俄罗斯眼前寻求保护，后俄罗斯就必须成倍加强对白俄罗斯的控制。