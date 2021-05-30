约翰逊与未婚妻低调完婚 天主教堂内再婚引争议

英国首相约翰逊（Boris Johnson）5月29日与未婚妻卡丽·西蒙兹（Carrie Symonds）在伦敦的天主教堂、威斯敏斯特宝血主教座堂（Westminster Cathedral）举行了“秘密仪式”结婚。唐宁街10号的一名发言人30日下午向外界证实，二人在一个小仪式上喜结良缘。

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该发言人称，首相本人已经重返工作。三婚的约翰逊是英国历史上第二位在任时结婚的首相，也是英国近200年来第一位在任时结婚的首相。据《每日邮报》周日报导，30位客人在短时间内被邀请参加仪式，这是英国针对新冠疫情限制下允许的最大人数聚集限制。

据悉，少数神职人员参与了二人举行的天主教仪式婚礼的筹备工作，该仪式由丹尼尔·汉弗莱斯神父（Daniel Humphreys）主持。虽然现年56岁的约翰逊此前曾有过两段婚姻，但如果之前的婚姻并非是天主教婚礼，该教会则允许离婚者在教堂再婚。

约翰逊和西蒙兹于2019年12月订婚，育有1岁的儿子。两人原定于去年结婚，但因新冠肺炎疫情而推迟数月。1岁的儿子也出现在这次婚礼上。英国广播公司（BBC）报导指，约翰逊一般在公共场合回避谈论他的私人生活，过去几年也一直拒绝回答其婚期的话题。他与前妻育有4个子女，2018年分居，2020年11月离婚。据报导，约翰逊还有一个非婚生女儿。西蒙兹曾担任英国保守党联络事务负责人。

由于保密工作周全，绝大部分的英国民众是在二人已经完婚后才得知他们举行了“秘密仪式”结婚的消息。对此，天主教杂志《碑铭》驻罗马记者克兰姆（Christopher Lamb）向BBC第5频道表示，“人们会觉得，为什么有些离婚的人可以在教堂里结婚，而其他人却不能？”他说，“我认为这就是教会，我认为，可以审视其目前的规则，看看天主教会如何能够变得更受欢迎。其一直对约翰逊（再婚）持欢迎态度，为什么不对其他人持欢迎态度？”

来自沃灵顿彭凯斯民政教区的圣约瑟夫教堂的助理牧师德鲁神父（Mark Drew）说，以前曾告诉经历过取消婚姻或离婚的信奉天主教的夫妇，他们不能在教会中再婚。该神父说，“在他们看来，不管是对是错似乎教会在采用双重标准，我确实担心这个决定会让教会看起来很糟糕。”

英国首相府没有透露任何关于受邀参加仪式宾客的细节，也没有透露约翰逊的内阁同事是否在客人之列。一些英国的政界人士已经向这对新婚夫妇表示祝贺，包括外交大臣拉布（Dominic Raab）、内政大臣帕特尔（Priti Patel）、卫生大臣汉考克（Matt Hancock）等等。据了解，约翰逊夫妇将推迟度蜜月。他们将在明年夏天休假时与更多的家人和朋友一起庆祝婚礼。

此前，《每日邮报》24日爆料称，约翰逊和西蒙兹已经向亲友发出邀请，请他们“把明年7月30日的时间腾出来”，二人将举行婚礼。这也是他们周日宣布结婚的消息让外界感到突如其来的原因之一。